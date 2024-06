Werbung

Philips erweitert mit dem 60,5 cm, bzw. 23,8 Zoll großen Evnia 24M2N3200A und dem größeren 27-Zoll-Modell Evnia 27M2N3200A seine Evnia-3000-Serie. Diese richtet sich speziell an Spieler, weshalb die beiden neuen Modelle mit entsprechenden Features daherkommen.

Beide setzen auf eine Full-HD-Auflösung und ein Fast-IPS-Panel. Begleitet werden diese von einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und HDR10. Mit einer GtG-Reaktionszeit von bis zu 1 ms und 0,5 ms MPRT wollen die beiden Geräte Smearing, Tearing und Ghosting weitestgehend eliminieren. Low Input Lag soll zudem die Reaktionsfähigkeit weiter verbessern und die Verzögerung zwischen Befehlseingabe und Aktion im Spiel minimieren.

Der Philips Evnia 24M2N3200A und 27M2N3200A kommen zusätzlich mit einer ganzen Reihe von Funktionen, die speziell zur Verbesserung des Gameplays beitragen sollen. Smart Crosshair beispielsweise soll das Zielen vereinfachen, während das Quick-Access-OSD Zugriff auf verschiedene Optionen mit automatischen Verbesserungseffekten ermöglicht. Der Ego-Shooter-Modus etwa kann dunkle Szenen optimieren, sodass verborgene Objekte besser zu sehen sind, während der Racing-Modus eine erhöhte Farbsättigung und extra schnelle Reaktionszeiten bieten möchte. Der Echtzeit-Strategie-Modus setzt auf SmartFrame-Technologie, die bestimmte Bereiche – wie eine minimal kleine Karte – für gezielte Größen- und Bildanpassungen hervorheben kann.

Auch beim Komfort sparen die beiden Modelle nicht an der Ausstattung. So sollen etwa der LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie die Augen bei längeren Sessions schonen. Darüber hinaus verfügen beide Modelle über einen höhenverstellbaren Standfuß, damit die Nutzer eine optimale Sitzposition einnehmen können. Im Einklang mit dem Umweltschutz-Engagement von Philips enthalten die neuen Modelle zudem umweltfreundliche Komponenten. So bestehen ihre Gehäuse laut Unternehmensangaben zu 85 % und die Standfüße sowie die oberen Abdeckungen zu 35 % aus recyceltem Kunststoff.

Der Philips Evnia 24M2N3200A ist ab Mitte Juni und der 27M2N3200A ab sofort für 179 Euro, bzw. 199 Euro (jeweils UVP) erhältlich.