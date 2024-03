OLED-Monitore mit 240 Hz in den USA offiziell gestartet

Neben vielen anderen Hardware-Produzenten war auch LG auf der diesjährigen CES vertreten. Dort gab es bereits eine Vorschau auf zwei neue OLED-Monitore. Mittlerweile finden sich zusätzliche Informationen zu den Geräten auf der offiziellen Produktseite bei LG.

Zu den verfügbaren Informationen zählen auch Preise und Verfügbarkeit. Vorgestellt wurden der LG 34GS95QE und der LG 39GS95QE. Bei beiden handelt sich um Ultrawide Gaming-OLED-Monitore. Je nach Modell in 34 Zoll beziehungsweise 39 Zoll. Sie haben beide ein Seitenverhältnis von 21:9 und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Insgesamt bringen sie eine ähnliche Ausstattung mit sich. So sollen Spieler je nach Bedürfnis die Wahl zwischen zwei Größen haben, um das passende Gerät für ihr Setup zu finden.

Beide Screens sind mit den neuesten WOLED-Panels von LG.Display ausgestattet. Dadurch weisen sie eine steile 800R-Krümmung auf. Laut LG wurde diese für das Eintauchen in das Spielgeschehen und ein Wrap-Around-Erlebnis entwickelt. Die Monitore bieten eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln und verfügen über eine Reaktionszeit von 0,03 ms. Sie bieten ein Kontrastverhältnis von 1,5 Millionen zu ein und eine typische Helligkeit von 275 nits. Der Betrachtungswinkel entspricht 178/178 Grad. Eine Farbtiefe von 10 Bit passt zum großen Farbraum, der 98,5 % des DCI-P3-Referenzraums abdeckt. Beide Bildschirme tragen die VESA DisplayHDR 400 True Black-Zertifizierung für OLED-Bildschirme, aber die Spitzenhelligkeit ist nicht angegeben.

Die Monitore unterstützen Hardware-Kalibrierung. Die Bildschirme haben eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, die von adaptive-sync für VRR von NVIDIA- und AMD-Systemen unterstützt wird, wobei die Bildschirme auch unter dem AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-sync Compatible Programm zertifiziert sind.

Beide Standfüße sind neigbar, höhenverstellbar und schwenkbar. Als Anschlüsse sind DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 und 2x USB-Datenanschlüsse verbaut. Eine DTS Headphone:X-Verbindung soll für eine genaue Räumlichkeit und Lokalisierung in Spielen für 3D-Audio über Kopfhörer sorgen und unterstützt kanalbasiertes, szenenbasiertes und objektbasiertes Audio. Der 34GS95QE kann ab sofort in den USA auf LG.com zu einem Preis von 1.299,99 US-Dollar vorbestellt werden, das 39-Zoll-Modell ist für 1.499,99 US-Dollar erhältlich. Beide werden voraussichtlich ab dem 18. März 2024 in den USA ausgeliefert.

Genaue Informationen zur Verfügbarkeit oder dem Preis in Deutschland liegen aktuell nicht vor.