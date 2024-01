Werbung

Philips stellt mit dem 49B2U6900CH einen neuen Monitor vor, der für den Einsatz im Office gedacht ist und mit einer Diagonalen von 48,8 Zoll daherkommt. Er soll durch seine große Darstellungsfläche zwei separate Monitore ersetzen.

Der Monitor wirbt mit zahlreichen Features, die im Gerät verbaut wurden. So ist zum Beispiel ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung ebenso integriert wie eine einstellbare Webcam mit Auto-Framing. Die Kamera kann für eine optimale Aufnahme um 30 Grad nach vorne und hinten geneigt werden. Der Philips 49B2U6900CH hat an der Oberseite ein Busylight. Es zeigt den aktuellen Arbeitsstatus des Nutzers an. Telefoniert er oder sie zum Beispiel, wird es automatisch rot. Zudem kann das Busylight, per Knopfdruck aktiviert werden, wenn man beschäftigt ist.

Dank Smart KVM ermöglicht der Screen auch eine effizientere Gestaltung des Workflows. Am Monitor können sowohl Maus und Tastatur als auch zwei Quellen angeschlossen werden. Zusätzlich befindet sich ein USB-C-Anschluss am Monitor. Ein Kopfhörerhaken erlaubt das Aufhängen von Headsets direkt am Bildschirm. Er ist seitlich an der Monitorblende angebracht und muss nur nach unten gezogen werden.

Der Philips 49B2U6900CH hat eine VESA-DisplayHDR-400-Zertifizierung und einen LowBlue-Modus mit Flicker-Free-Technologie zur Schonung der Augen. Er wird ab Februar für 1.249 Euro erhältlich sein. Zusätzliche Infos und Preise finden sich direkt bei Philips.