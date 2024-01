Werbung

Philips bringt vier neue Modelle seiner E1-Serie auf den Markt, die in erster Linie für produktives Arbeiten im Homeoffice oder Büro gedacht sind.

Die Philips-Monitore 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A und 27E1N1300AE kommen mit einem 60,5 cm (23,8 Zoll), bzw. 68,6 cm (27 Zoll) großen Full-HD IPS-Panel in einem schlanken Design mit schmalen Rändern daher. Auch der untere Rahmen misst nur rund 9,5 mm, was die Modelle ideal für ein nahtloses Multi-Monitor-Setup machen soll. Alle vier Modelle unterstützen ihre Bildqualität zudem mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz, Adaptive-Sync und einer angegebene Reaktionszeit von 1 ms (MPRT). So können die Monitore selbst nach getaner Arbeit noch etwa fürs Gaming genutzt werden.

Die Neuzugänge wollen zudem mit weiteren Features für eine komfortablere Nutzung punkten. Hier sollen beispielsweise ein LowBlue-Modus und Flicker-Free zur Schonung der Augen beitragen. EasyRead will Textdokumente wie auf Papier gedruckt erscheinen lassen, damit das Lesen dieser angenehmer ist. Für eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm lassen sich die AE-Modelle zudem um 100 mm in der Höhe verstellen. Eine Öffnung im Standfuß dient dem Kabelmanagement und unterstützt bei der Einrichtung eines aufgeräumten Arbeitsplatzes.

Da umfangreiche und schnelle Konnektivität eine immer entscheidendere Rolle spielen, sind auch die vier neuen Philips-Modelle mit hinreichenden Anschlussoptionen versehen. Zum Einsatz kommt hier etwa ein USB-C-3.2-Anschluss mit USB Power Delivery bis zu 65 W, der gleichzeitiges Aufladen und Arbeiten über ein einzelnes Kabel erlaubt.

Der Philips 24E1N1300A und der 27E1N1300A sind bereits für 169,00 und 189,00 Euro (jeweils UVP), bzw. 162,00 und 181,00 CHF (jeweils UVP; exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) verfügbar.

Der Philips 24E1N1300AE und der 27E1N1300AE kommen voraussichtlich im Februar für 179,00 und 199,00 Euro (jeweils UVP), bzw. 172,00 und 191,00 CHF (jeweils UVP; exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) in die Regale.