Werbung

Dell präsentiert zur diesjährigen CES ebenfalls neue UltraSharp Monitore, die neben ihren anderen Eigenschaften vor allem auch durch ihren Augenkomfort punkten wollen.

Der Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U4025QW) ist an professionelle Nutzer adressiert. Er verfügt über ein 40" breites, gekrümmtes und VESA-DisplayHDR-600-zertifiziertes Panel, das mit der IPS-Black-Panel-Technologie auch starke Farbkontraste und Details in 5K-Auflösung (5.120 x 2.160 Pixel) darstellen will. Mit seinem 99-prozentigen DCI-P3-Farbraum will sich das Gerät zudem ideal für farbkritische Aufgaben anbieten.

In punkto Konnektivität setzt der U4025QW auf Thunderbolt 4, damit nur ein Kabel erforderlich ist, um verbundene Geräte mit Strom zu versorgen (Ladeleistung bis zu 140 W) und Daten auszutauschen. Zudem unterstützt der Monitor via RJ45 Highspeed-Ethernet mit bis zu 2,5 GBit/s. Seine HDMI-2.1-FRL- und DisplayPort-1.4-Anschlüsse wollen überdies eine reibungslose Bildübertragung gewährleisten.

Ein etwas kleineres Display bietet der neue Dell UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U3425WE). Er setzt bei einer Größe von 34" auf eine WQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel), bietet aber gleichzeitig viele der Funktionen, die auch beim U4025QW anzutreffen sind, darunter etwa die IPS-Black-Panel-Technologie und die Thunderbolt-4-Konnektivität (Ladeleistung bis zu 90 W).

Die beiden neuen Monitore haben dazu vom TÜV Rheinland eine "Eye Comfort"-Zertifizierung mit einer Bewertung von 5 Sternen erhalten. Mit dem neuen Branchenstandard überprüft und bewertet der TÜV Rheinland Bildschirme auf ihren Gesundheitsschutz und die visuelle Ermüdung der Nutzer. Maßgeblich für die 5-Sterne-Bewertung der Monitore soll laut Aussagen von Dell unter anderem die hohe Bildwiederholungsrate der Monitore von 120 Hz, ihr integrierter Umgebungslichtsensor, der es den Monitoren ermöglicht, Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung anzupassen, sowie die Verbesserung der ComfortView-Plus-Technologie zur erhöhten Reduktion schädlicher Blaulicht-Emissionen gewesen sein.

Der Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U4025QW) und der Dell Ultrasharp 34 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U3425WE) sind ab 27. Februar verfügbar, die deutschen Preise werden ab Marktstart bekannt gegeben.