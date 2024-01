Samsung hat angekündigt, auf der kommenden CES 2024 sein Odyssey-Gaming-Monitor-Lineup mit neuen OLED-Modellen erweitern zu wollen. Zu den Neulingen gehören der Odyssey OLED G9 (Modell G95SD), der Odyssey OLED G8 (Modell G80SD) und der Odyssey OLED G6 (Modell G60SD).

Der Odyssey OLED G9 ist ein gebogener 49-Zoll-Ultra-Wide-Gaming-Monitor mit DQHD-Auflösung (5.120 x 1.440), einem Seitenverhältnis von 32:9 und weiteren Funktionen. Der Odyssey OLED G8 stellt den ersten flachen 32-Zoll-OLED-Gaming-Monitor von Samsung mit 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) und einem Seitenverhältnis von 16:9 dar.

Beide Monitore haben eine Bildwiederholfrequenz von angegebenen 240 Hz und eine GTG-Reaktionszeit von 0,03 ms. Der Odyssey OLED G6 ist ein 27-Zoll-Monitor mit QHD-Auflösung (2.560 x 1.440), der ein 16:9-Seitenverhältnis besitzt und laut Samsung eine Bildwiederholfrequenz von 360 Hz sowie eine GTG-Reaktionszeit von 0,03 ms unterstützt.

Alle drei neuen Modelle sind mit der OLED-Glare-Free-Technologie ausgestattet, die Lichtreflexionen minimieren soll und so ein verbessertes Seherlebnis ohne zusätzliches Equipment ermöglichen möchte, so dass die Nutzer Spiele in nahezu jeder Lichtumgebung mit gleichbleibender Helligkeit und Farbe spielen können. Daneben verfügen sie über VESA DisplayHDR True Black 400 und unterstützen AMD FreeSync Premium Pro für eine flüssigere Gaming-Erfahrung mit geringer Latenz.

Der Odyssey OLED G9 und der Odyssey OLED G8 wurden zudem seitens Samsung mit Multi Control ausgestattet, welches eine nahtlose Gerätekonnektivität für ein einfacheres und verbessertes Multi-Device-Erlebnis bieten möchte. Multi Control ermöglicht es Nutzern, Bilder und Text zwischen ihrem Samsung-Monitor und anderen Samsung-Geräten zu übertragen.

Die neuen Modelle sind in einem schlanken Metalldesign untergebracht und verfügen dazu über das neue Core Lighting+. Dies soll die Immersion der Nutzer unterstützen, indem es Umgebungslicht von der Rückseite des Monitors ausstrahlt. Der Beleuchtungskreis ist dabei schlanker als noch beim Vorgängermodell (Modell G95SC).