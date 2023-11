Werbung

Pünktlich zur Adventszeit kündigt Philips mit dem Evnia 32M2C5500W den nächsten Neuzugang in seiner Reihe der Gaming-Monitore an. Das Modell will dabei den Spagat aus Geschwindigkeit, Immersion und Komfort sauber hinbekommen, um so maximalen Spielspaß garantieren zu können.

Der Philips Evnia 32M2C5500W verfügt über ein Curved (1000R) VA-Display, welches mit seinen weiten Betrachtungswinkeln für ein angenehm immersives Erlebnis sorgen will. Die Bilder des 32M2C5500W sollen durch seine QHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, einer 92 prozentiger DCI-P3-Abdeckung sowie der DisplayHDR-400-Zertifizierung überzeugen.

Neben der Grafikleistung will der Monitor auch mit einer hohen Geschwindigkeit und Präzision punkten. Insofern verfügt der Evnia 32M2C5500W über eine Bildwiederholrate von 240 Hz, gepaart mit einer geringen Eingabeverzögerung, FreeSync Premium Pro und einer Reaktionszeit von angegebenen 0,5 ms (MPRT). Diese Eigenschaften sollen dafür Sorge tragen, dass auch schnelle Abenteuer- und Actionszenen stets flüssig und ohne Verzögerungen, Ghosting oder Ruckeln dargestellt werden können.

Außerdem hat Philips den Evnia 32M2C5500W noch mit weiteren Funktionen ausgestattet, die für den Komfort, die Bequemlichkeit und das Wohlbefinden von Gamern entwickelt worden sein wollen. Hier führt Philips EasySelect, für das einfache Navigieren durch die Bildschirmmenüs, ins Feld. Der LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie sollen der Schonung der Augen dienen. Die ergonomischen Optionen der Compact Ergo Base wollen hingegen auch eine stundenlange Benutzung des Gerätes komfortabel gestalten. Mit dabei ist seinerseits ein integrierter USB-Hub, der für mehr Komfort und Flexibilität am Gerät sorgen soll.

Der Philips Evnia 32M2C5500W ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 549,00 Euro verfügbar.