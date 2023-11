Werbung

AGON by AOC stellt mit dem AOC GAMING Q27G3XMN/BK sein jüngstes Modell im Line-up vor. Mit dem 27-Zoll-Monitor mit MiniLED-Technologie richtet sich AOC explizit an Gamer. Der Hersteller verspricht ein HDR-Erlebnis mit beeindruckenden Farben zu einem günstigen Preis.

Der Q27G3XMN/BK verfügt über ein 27 Zoll großes VA-Panel mit QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel. Er hat außerdem eine MiniLED-Hintergrundbeleuchtung mit 336 Dimmzonen. Der Monitor ist mit VESA DisplayHDR 1000 zertifiziert. Durch 10-Bit-Farbtiefe erzeugt das Modell 1,07 Milliarden Farben und eine Farbraumabdeckung von +95 % DCI-P3. Hinzu kommen eine Bildwiederholrate von 180 Hz und Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG.

Kern-Feature des Q27G3XMN/BK ist die MiniLED-Hintergrundbeleuchtung mit ihren 336 einzelnen Dimmzonen. Die Full-Array-Local-Dimming-(FALD)-Hintergrundbeleuchtung soll das HDR-Erlebnis verbessern, indem sie es ermöglicht, dass einige Bereiche des Bildschirms komplett schwarz sind, während andere mit sehr hoher Helligkeit dargestellt werden. Der Monitor soll laut AOC die optimale Wahl für rasante Spiele und minimales Ghosting sein.

Der Q27G3XMN/BK ist mit einem ergonomischen Standfuß ausgestattet, über den sich das Display in der Höhe verstellen, neigen, schwenken und um 90° drehen lässt. Features wie die Flicker-Free-Technologie und der LowBlue-Modus schonen die Augen der Nutzer. Durch die Unterstützung der Adaptive-Sync-Technologie ist der Monitor zudem in der Lage, eine variable Bildwiederholrate zu verwenden, wodurch Tearing oder Stottern aufgrund von Bildfehlanpassungen vermieden werden. Ein Fadenkreuz-Overlay ermöglicht es Spielern, in FPS-Spielen, in denen ein Fadenkreuz fehlt, präzise zu zielen.

Der AOC GAMING Q27G3XMN/BK ist ab Ende November 2023 zu einem Preis von 439 Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.