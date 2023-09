Werbung

ASUS wird auf der IBC 2023 vom 15. bis 18. September in Amsterdam seine neusten Modelle der ProArt Display-Serie vorstellen. Darunter befindet sich der ProArt Display PA32UCXR, welcher laut ASUS der weltweit erste Mini-LED-Monitor mit 1.600 Nits und integriertem Colorimeter sein wird. Mit dabei wird auch der neue Curved ProArt Display PA34VCNV sein. Ebenso will ASUS den ProArt Cinema PQ07 und den ProArt Display PA24US auf der Messe zeigen.

Der ProArt Display PA32UCXR ist ein 32-Zoll-4K-Monitor mit einem 2304-Zonen-Mini-LED-IPS-Panel, welcher über eine DCI-P3-Abdeckung von 97 % und einer Farbgenauigkeit von Delta E < 1 verfügen soll. Damit will der Monitor hervorragende Bilder mit außergewöhnlich genauen Farben liefern können. Mit einem integrierten motorisierten Flip-Colorimeter soll er zudem eine automatische und selbsttätige Kalibrierung für genaue Farben bieten können. Die angegebene echte 10-Bit-Farbtiefe will HDR-Inhalte mit tiefen Schwarztönen und präzisen Glanzlichtern ermöglichen.

Der ProArt Display PA34VCNV ist hingegen ein 34-Zoll-WQHD-21:9-Ultrawide-Curved-USB-C-Monitor, der einen größeren Arbeitsbereich für effizientes Multitasking bieten möchte. Er verfügt laut ASUS über 100 % sRGB, 100 % Rec.709 und eine Delta E < 2 Farbgenauigkeit. Der PA34VCNV soll die Anforderungen mehrerer Nachhaltigkeitszertifizierungen erfüllen. Zusätzlich soll das Gerät mit einer umweltfreundlichen Verpackung aus recyceltem Karton ausgeliefert werden.

Darüber hinaus wird ASUS weitere Display-Neuheiten vorstellen, darunter den ProArt Cinema PQ07, einen 135-Zoll-4K-HDR-Monitor mit fortschrittlicher Panel-Technologie. Im Vergleich zum größeren Pixelabstand von 1,2-1,5 mm, der bei herkömmlichen Micro-LED-Displays zu finden ist, hat der ProArt Cinema PQ07 einen schmaleren Pixelabstand von 0,7815 mm, der seinerseits für eine flüssigere und lebendigere Darstellung sorgen soll.

Das ProArt Display PA24US ist zudem das erste ProArt-Modell mit SDI-Konnektivität, wodurch es ideal für Echtzeit-Vorschauen und -Wiedergaben am Set sein soll. Besucher der IBC 2023 haben sogar die Möglichkeit, am ASUS ProArt-Stand eine komplette Workflow-Demonstration mitzuerleben, bei der Live-Aufnahmen mit einer RED V-RAPTOR 8K-Kamera, Video-Grading in DaVinci Resolve auf einem ProArt Studiobook und Echtzeit-Vorschauen auf einem ProArt Display PA24US gezeigt werden.