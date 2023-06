Werbung

Philips fügt seinem Portfolio ein weiteres Gerät hinzu, das Monitormodell 40B1U6903CH. Der 40-Zoll-Monitor bietet eine Bilddiagonale von 100 cm und verfügt dabei über eine 5K2K-Auflösung (5.120 x 2.160). Damit setzt sich das neueste Business-Modell von Philips von den bisherigen Monitoren des Unternehmens ab, die in der Vertikale stets mit nur 1.440 Pixeln ausgestattet waren.

Philips setzt beim 40B1U6903CH auf ein IPS-Panel mit einem Seitenverhältnis von 21:9 und Blickwinkeln von angegebenen 178°. Dazu gesellen sich ein ganze Reihe weiterer interessanter Leistungsmerkmale für den Einsatz im Office. Darunter VESA DisplayHDR 400, ein integrierter KVM-Switch für einen einfachen Wechsel zwischen Signalquellen, ein TÜV-zertifizierter Eyesafe-RPF-50-Blaulichtschutz sowie PowerSensor für einen um bis zu 80 % gesenkten Energieverbrauch. Ebenfalls mit dabei ist ein Kopfhörerhalter seitlich am Monitor.

Besonders hervorstechen möchte der neue Monitor aber durch seine Thunderbolt-4-Konnektivität. Diese soll dem Monitor mehr Flexibilität und Vielseitigkeit ermöglichen. Für professionelle Anwender dürfte zudem die schnelle Datenübertragung über eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s relevant sein. Weiter ist der Thunderbolt-4-Anschluss fähig eine 90-W-Stromversorgung für angeschlossene Geräte bereitzustellen und ist kompatibel zu DisplayPort.

Für zeitgemäße Videokonferenzen hat Philips den 40B1U6903CH zudem mit einer 5-MP-Webcam ausgestattet. Diese beherrscht Windows Hello, mit dem sich der Nutzer in Sekundenschnelle an seinem Windows Gerät anmelden kann. Das ebenfalls integrierte Mikrofon soll laut Hersteller mit Noise Cancelling ausgestattet sein, um so eine hohe Gesprächsqualität gewährleisten zu können.

Der Philips 40B1U6903 soll noch in diesem Monat für 1.849,00 Euro (UVP) beziehungsweise 1.812,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) auf den Markt kommen.