LG hat seinen neuesten Monitor aus der UltraGear Gaming-Serie, das Modell 49GR85DC, vorgestellt. Der gebogene 49-Zoll-Bildschirm hat ein Seitenverhältnis von 32:9, was einer Größe von zwei 16:9-Bildschirmen nebeneinander entspricht.

Der 49GR85DC wurde speziell für Gamer entwickelt, er soll sich aber dank seiner Multitasking-Funktionen und des extrabreiten Bildschirms auch für informative oder andere entertainende Inhalte eignen. Mit seinem 49-Zoll-Panel und der Dual-QHD-Auflösung (5.120 x 1.440) soll der Gaming-Monitor eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz und eine Spitzenhelligkeit 1.000 Nits erreichen können. Die Kombination aus der großen Bildschirmbreite und der hohen Bildwiederholfrequenz soll dazu beitragen, dass sich die Nutzer in einer größeren Spielumgebung, die realer und dynamischer wirken soll, bewegen können.

Zudem ist der 49GR85DC mit einer VESA DisplayHDR 1000-Zertifizierung ausgestattet und soll über ein Kontrastverhältnis von 3.000:1 verfügen.

Die Konnektivität des neuen Monitors wird über DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1 sichergestellt. Für die typische Gaming-Optik gibt es die LED-Hexagon-Hintergrundbeleuchtung. Darüber hinaus integriert LG DTS Headphone:Xe, eine Audiolösung, die über kabelgebundene Kopfhörer einen dreidimensionalen Klang erzeugen können soll.



Der Monitor soll neben seinen technischen Daten auch eine Reihe von Multitasking-Funktionen anbieten, mit denen seine Besitzer die Vorteile des länglichen Bildschirms im Seitenverhältnis 32:9 ausschöpfen können. Der UltraGear soll dabei die Modi Picture-in-Picture (PIP) und Picture-by-Picture (PBP) unterstützen. Mit dem PIP-Modus sollen sich Inhalte von einem zweiten angeschlossenen Gerät in einem schwebenden Fenster anzeigen lassen. Der PBP-Modus soll es wiederum ermöglichen, mit mehreren geöffneten Fenstern gleichzeitig zu arbeiten, indem er den Bildschirm in zwei separate Abschnitte unterteilt.

Der neue UltraGear-Gaming-Monitor ist ab sofort in den USA erhältlich und soll noch in diesem Monat in den wichtigsten Märkten Europas eingeführt werden.