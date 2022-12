Werbung

Auf der World Display Industry Conference 2022 hat BOE ein neues Display mit extrem hoher Bildwiederholrate vorgestellt. ITHome (via Videocardz) hat die entsprechenden Informationen zusammengetragen. Vor einigen Monaten zeigte man ein Display, welches 500 Hz erreichen kann. Die nächst Steigerung sind nun 600 Hz. Das 500-Hz-Panel hatte eine Diagonale von 27 Zoll, das 600-Hz-Display war in der Demo in einem Notebook mit 17 Zoll verbaut.

Aktuell verbaut Dell im Alienware x17 R2 ein 1080p-Display mit 480 Hz. Bei den Desktop-Monitoren sind 500 Hz aktuell die Bestmarke. Konkrete Produkte mit dem neuen 600-Hz-Display hat BOE noch nicht angekündigt.

Darüber hinaus hat BOE weitere neue Panels angekündigt. Dazu gehört ein Ultra-Wide mit 34 Zoll und 165 Hz sowie HDR1000. Im TV-Bereich ein Panel mit 86 Zoll mit UHD-Auflösung und Mini-LED-Beleuchtung.