Neben einem neuen 16:10-Gerät stellt Dell heute zwei weitere Displays mit IPS-Black-Panel vor. Sowohl der Dell Ultrasharp U2723QE als auch der U3223QE sind mit der neuen Panel-Technik von LG ausgestattet, die den Kontrastumfang gegenüber normalen IPS-Geräten deutlich erhöhen soll. Der statische Kontrast wird entsprechend mit 2.000:1 angegeben, was beinahe einer Verdopplung gegenüber den meisten aktuellen IPS-Modellen entspricht. Der Unterschied zwischen den beiden neuen Modellen liegt in erster Linie in der Diagonale begründet: Der Ultrasharp U2723QE kommt auf 27 Zoll, der U3223QE auf 32 Zoll. Die Auflösung beträgt bei beiden Modellen 3.840 x 2.160 Bildpunkte - für eine hohe Bildschärfe ist also gesorgt.

Beide Panel-Größen werden mit einer maximalen Helligkeit von 400 cd/m² und besagtem Kontrastumfang von 2.000:1 angegeben, die Blickwinkel sollen IPS-typisch bei 178° liegen. Der sRGB-Farbraum soll vollständig abgedeckt werden, während es bei DCI-P3 sehr gute 98 % sind. Das gemittelte DeltaE soll jeweils kleiner 2 sein. HDR ist ebenfalls mit an Bord, es kommt allerdings nur der kleinste Standard DisplayHDR 400 zum Einsatz, sodass es beispielsweise kein dynamisches Backlight gibt. Die Reaktionszeit wird von Dell mit jeweils 5 ms (GtG) im Overdrive-Modus fast angegeben.

Genau wie der neue Dell Ultrasharp U3023E sind auch der U2723QE und der U3223QE als Hub-Monitore eingeordnet, sollen also eine Docking-Station auf dem Schreibtisch ersetzen. Entsprechend gibt es ein umfangreich ausgestattetes Anschluss-Panel. Über die Typ-C-Buchse kann ein Notebook mit bis 90 W versorgt werden. Da Dell eine zweite Typ-C-Schnittstelle integriert, kann darüber außerdem eine Daisy-Chain mit einem zweiten U2723QE oder U3223QE aufgebaut werden. Es kann die volle Auflösung genutzt werden, allerdings muss auf DSC zurückgegriffen werden. Weiterhin gibt es zwei DisplayPorts (1x in / 1x out) und 5x USB 3.2 Gen2 (4x down / 1x up) und eine RJ45-Schnittstelle.

Hinsichtlich der ergonomischen Anpassungsfähigkeiten sind die beiden Geräte ebenfalls identisch ausgestattet. Das Panel kann in einem Bereich von 150 mm in der Höhe angepasst werden, während es bei der Neigung -5° bis 21° sind. Eine Drehung ist nach links und rechts um je 30° möglich und die Pivot-Funktion wurde ebenfalls integriert.

Der Ultrasharp U2723QE kostet 725 US-Dollar, der U3223QE 1.149 US-Dollar - Euro-Preise reichen wir nach. Beide Modelle sollen ab sofort verfügbar sein.