Mit dem Dell Ultrasharp U3023E stellen die Amerikaner einen neuen 30-Zöller vor, der als Hub-Monitor positioniert ist und damit zur Docking-Station auf dem Schreibtisch werden soll. Ungewöhnlich ist das Format, denn das 30-Zoll-Panel löst mit 2.560 x 1.660 Bildpunkten auf und kommt damit auf das 16:10-Format, wie es gerade im Business-Umfeld noch immer gern gesehen wird. Gegenüber WQHD-Lösungen soll so 11 % mehr an Bildschirmfläche geboten werden - und mehr Platz auf dem Desktop schadet bekanntlich nie.

Dell setzt beim Ultrasharp U3023E auf ein IPS-Panel, das mit einer maximalen Helligkeit von 350 cd/m² und einem Kontrastumfang von 1.000:1 angegeben wird. Für den klassischen Büro-Einsatz sind das auf jeden Fall ausreichende Werte und die Umgebung könnte auch einmal etwas heller sein. Der sRGB-Farbraum soll vollständig abgedeckt werden, während es bei DCI-P3 noch immer gute 95 % sein sollen. Dell spricht zudem von 1,07 Milliarden Farben, klärt jedoch nicht, ob es sich um ein vollwertiges 10-Bit-Panel oder 8 Bit + FRC handelt. Die Reaktionszeit liegt bei 5 ms (GtG) im Overdrive-Modus "Fast".

Das Panel sitzt hinter einer Edge-to-Edge-Abdeckung mit schmalen Rändern, sodass der Dell Ultrasharp U3023E prinzipiell für den Multi-Monitor-Einsatz prädestiniert ist. Dazu passend besteht die Möglichkeit, zwei Monitore via Daisy-Chain über DisplayPort zu verbinden - dann muss allerdings DSC (Display Stream Compression) genutzt werden.

Anschlusstechnisch ist der Ultrasharp U3023E als Hub-Monitor reichlich bestückt. Neben je einem DisplayPort 1.4 Ein- und Ausgang gibt es einen HDMI-Port. Für den Einsatz als Docking-Station ist der Typ-C-Port von zentraler Bedeutung, über den ein Notebook mit bis zu 90 W geladen werden kann. Eine zweite Typ-C-Schnittstelle steht für den Downstream bereit. Weiterhin gibt es vier USB-3.2-Gen2-Ports (3x down, 1x up) und einen RJ45-Port. Über einen integrierten KVM-Switch kann der 30-Zöller an verschiedenen Geräten genutzt werden.

Natürlich darf bei einem Business-Display auch die Ergonomie nicht zu kurz kommen. Das Panel kann um 150 mm in der Höhe verstellt werden, während die Neigung im Bereich von -5° bis 21° angepasst werden kann. Ein Drehen ist jeweils um 30° nach links und rechts möglich, während auch die Pivot-Funktion mit an Bord ist.

Der Dell Ultrasharp U3023E soll ab sofort zu einem Preis von 1.050 US-Dollar verfügbar sein - einen Euro-Preis reichen wir nach.