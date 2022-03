Erst gestern hatte ASUS mit dem Pro Q670M-C-CSM ein reines Business-Mainboard mit hohen Sicherheitsstandards vorgestellt. Heute folgt dazu passend ein neuer Office-Monitor aus dem Hause EIZO mit vielen nützlichen Features. Der FlexScan EV2490 bringt ein IPS-Display mit einer Diagonale von 23,8 Zoll sowie die volle USB-C-Funktionalität für hohe Flexibilität mit.

In den Gehäusefarben Schwarz und Weiß wird der EIZO Flexscan EV2490 ab Mitte April erhältlich sein. Das 23,8 Zoll große IPS-Display löst mit 1.920 x 1.080 Pixel auf und kommt auf eine maximale horizontale Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Generell kann das IPS-Display 16,7 Millionen Farben darstellen, doch dank der Frame-Rate-Control-Unterstützung kommen den acht Bit noch zwei Bit hinzu, sodass also 1,07 Milliarden Farben dargestellt werden können.

Große Maßstäbe setzt EIZOs FlexScan EV2490 bei den Anschlussmöglichkeiten. Abseits von je einmal DisplayPort und HDMI bringt der Monitor jeweils einen USB-C-Up- und Downstream-Port mit vollständigem Feature-Umfang mit.

So lassen sich über den USB-C-Upstream-Port sowohl Video- als auch Audio- und Netzwerkdaten übertragen. Für Letztere ist obendrein ein RJ-45-Netzwerk-Port (Gigabit-LAN) als Input präsent. Dieses Feature ist gerade für Notebooks ohne LAN-Schnittstelle interessant. Der USB-C-Downstream-Port hingegen ermöglicht Daisy-Chain und wird für bis zu vier Displays unterstützt. Gleichzeitig lässt sich mit einer maximalen Ladeleistung von 15 W der Akku eines Smartphones, Tablets oder Notebooks aufladen, sodass die entsprechenden Netzadapter wegfallen. Über den USB-C-Upstream sind es hingegen bis zu 70 W für die Stromversorgung. Ebenfalls vorhanden ist generell der KVM-Support, sodass sich bei Bedarf zwei Computer an den FlexScan EV2490 anschließen lassen.



Zu den weiteren Anschlüssen zählen drei USB-3.2-Gen1-Ports für Tastatur und/oder Maus und zusätzlich eine 3,5-mm-Klinke-Buchse als Audio-Ausgang. Vorteilhaft ist zudem ein sehr schlankes Bezel von lediglich einem Millimeter links, rechts und oben. In Sachen Ergonomie bringt der EIZO FlexScan EV2490 alle wichtigen Funktionen mit. So lässt sich der Monitor nicht nur in der Höhe verstellen, sondern ist auch in der Neigung sowie dreh- und schwenkbar. Die Bedienelemente wurden auf elektrostatische Art und Weise realisiert, sodass keine mechanischen Tasten vorhanden sind.

Die Verfügbarkeit ab Mitte April haben wir bereits erwähnt. EIZO bietet den FlexScan EV2490 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 599 Euro an.