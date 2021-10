Seite 1: Höchster Komfort mit ein oder zwei Bildschirmen: Ergo-Monitore der zweiten Generation

Mit dem LG Ergo Dual 27QP88D bietet der Hersteller LG einen Standfuß mit zwei unabhängig voneinander dreh-, neig- und zwischen Quer- und Hochformat kippbaren 27 Zoll großen Bildschirmen an. Zudem können die beiden 27-Zoll-Bildschirme im Hoch- und Querformat frei nebeneinander platziert und im Querformat übereinander "gestapelt" werden. Das Panel des 27-Zöller löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten auf, die maximale Helligkeit wird mit 350 cd/m² angegeben.

Laut Angaben von LG lassen sich die Standfüße an der Kante oder in einer Kabeldurchführung von einer bis zu 75 Millimeter starken Tischplatte sicher ohne Werkzeug befestigen. Dank der zum Patent angemeldeten C-Zwinge nimmt der Monitor auf dem Tisch fast keine Fläche ein. Beide Ergo-Modelle können angeschlossene Notebooks über ein USB-C-Kabel während der Bildübertragung aufladen. Der LG Ergo Dual ermöglicht die Verkettung mehrerer Geräte (Daisy Chain) via DisplayPort. Dabei gilt zu beachten, dass dies nicht mit Apple-M1-Geräten möglich ist.

Außerdem kündigte das Unternehmen den 32 Zoll großen LG Ergo Single 32QP880 an. Dieser verfügt über eine QHD-Auflösung (2.560 x 1.440) mit einer maximaklen Helligkeit von 350 cd/m². Zudem wird HDR10 und AMDs FreeSync unterstützt. Die Reaktionszeit ist mit 5 ms (GtG) angegeben. Im Gegensatz zum 27QP88D stehen beim 32QP880 zwei HDMI-Anschlüsse zur Verfügung.



"Die 2021er-Modelle sind fortschrittliche Arbeitsplatzlösungen, die anspruchsvollen Nutzern höchste Flexibilität bieten“, sagt Jang Ik-Hwan, Senior Vice President und Leiter des IT-Geschäftsbereichs der LG Electronics Business Solutions Company. "Sowohl der Ergo Dual als auch der Ergo Single bieten ein Höchstmaß an Komfort, erstklassige IPS-Bildqualität und eine Reihe nützlicher Funktionen, die Verbraucher von den Premium-Monitoren von LG gewohnt sind.“

Die neue LG Ergo-Serie soll ab dem ersten Quartal 2022 im Handel erhältlich sein. Zur unverbindlichen Preisempfehlung macht der Hersteller keinerlei Angaben.