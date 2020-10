AOC hat einen neuen tragbaren Touchscreen-Monitor mit USB-C-Konnektivität angekündigt. Das 15,6 Zoll große IPS-Display namens 16T2 bietet neben einer Full-HD-Auflösung zwei USB-C-Anschlüsse (mit DisplayPort Alternate Mode) sowie einen Micro-HDMI-Port. Der 8.000-mAh-Akku lässt sich zudem als Ladegerät für ein Smartphone verwenden. Des Weiteren soll das Display weniger als 1 cm dick sein und über ein faltbares Cover für eine Hoch- und Querformatausrichtung verfügen. Außerdem kann das Display über eine VESA-Halterung an einer Wand angebracht werden. Der 16T2 verfügt über eine 10-Punkt-Touchfunktionalität (Windows-10-zertifiziert) und ist in einem Aluminium-Finish gehalten. Die eingebauten Stereolautsprecher besitzen 2 x 1 W.

“Tragbare Monitore sind einer der am schnellsten wachsenden Technologiemärkte in Europa. Die Vorteile dieser praktischen Geräte für zu Hause, im Büro, aber vor allem für die mobile Arbeit liegen auf der Hand. Deshalb haben wir mit dem 16T2 eine flexible Lösung für all jene entwickelt, die mehr Bildschirmfläche bei ihrer Arbeit oder fürs Entertainment zu schätzen wissen – wo auch immer sie sind“, so César Acosta, Produktmanager Touchscreens und Zubehör bei AOC International Europe.

Im Lieferumfang ist ein USB-C-Kabel enthalten, das an den USB-A/C-Port des Computers angeschlossen werden kann. Der 16T2 fungiert darüber hinaus als Stromversorger, sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand. Wenn der tragbare Bildschirm mit dem USB-C-Adapter an das Stromnetz angeschlossen wird, kann sich das Modell selbst und zusätzlich ein angeschlossenes Smartphone laden. Ein USB-C-Port auf jeder Seite ermöglicht das Laden am linken Anschluss und die Übertragung des Anzeigesignals von rechts oder umgekehrt.

Der 16T2 von AOC ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 319 Euro im Handel erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit AOC 16T2, 15.6 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 308,00 EUR Zeigen >>