Werbung

ASUS hat ein weiteres Mainboard mit Z890-Chipsatz vorgestellt, welches anhand der Ausstattung eine Workstation-Lösung auf Basis der Core-Ultra-200S-Prozessoren alias Arrow Lake darstellen soll. Das Pro WS Z890-ACE SE bietet den Sockel LGA1851 und nimmt damit die entsprechenden Prozessoren auf. In den Tests konnten die neuesten Intel-Generation zwar nicht in der Gaming-Leistung überzeugen, in Multi-Threaded-Anwendungen hingegen schlug sie sich sehr gut.

Das ASUS Pro WS Z890-ACE SE bietet zudem vier DIMM-Steckplätze für bis zu 192 GB an DDR5 und auch CUDIMMs. Die Steckplätze unterstützen die DIMM-Flex- und DIMM-Fit-Technologie von ASUS, wenngleich ein Speicher-Overclocking in einer Workstation-Plattform eher weniger angebracht wäre, da es hier vorrangig um Stabilität geht. ASUS spricht von 9.066 MT/s und der Unterstützung von EXPO.

Auf drei PCI-Express-Steckplätzen können entsprechende Erweiterungskarten installiert werden. Zwei Slots sind als x16 ausgelegt, aber nur mit 16 Lanes angebunden, wenn ein Slot verwendet wird. Sind beide belegt, stehen jeweils nur acht Lanes zur Verfügung. Zudem gibt es noch einen PCIe-4.0-x4 Slot, der über den Chipsatz angebunden ist. Weiterhin per PCI-Express angebunden sind vier M.2-Steckplätze und ein Slim-SAS mit PCIe-4.0-x4-Modus.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind sicherlich die Netzwerk-Schnittstellen. Verbaut sind einmal 10GbE per Marvell AQtion sowie einmal 2.5GbE über einen Intel-Controller. Gigabit-Ethernet wird über einen Realtek-Chip umgesetzt und steht exklusive dem AST2600 BMC (Baseboard Management Controller) zur Verfügung. Darüber realisiert wird auch das IPMI (Intelligent Platform Management Interface).

Anschlussseitig weiterhin vorhanden sind jeweils einmal Thunderbolt 4, USB-C mit 20 GBit/s sowie sechsmal USB-A mit 10 GBit/s. Per Header umsetzbar sind ein weiterer USB-C mit 20 GBit/s sowie zweimal USB-A mit 5 GBit/s. Schlussendlich gibt es hier auch noch einen HDMI-Ausgang für die integrierte Grafikeinheit sowie VGA für die grafische Ausgabe des BMC.

Das ASUS Pro WS Z890-ACE SE kommt im ATX-Formfaktor und bietet darauf noch zahlreiche weitere Funktionen, die ihr allesamt auf der Produktseite findet. Ein Preis des Boards ist bisher nicht bekannt.