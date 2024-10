Werbung

ASUS präsentiert die neuen Z890 Mainboards. Diese unter unterstützen Intel Core Ultra Prozessoren der zweiten Serie und kommen in den Reihen ROG, ROG Strix, TUF Gaming, Prime und ProArt. Zusammen mit den Geräten wurden auch einige neue Mainboard-Funktionen vorgestellt, die die Leistung beschleunigen und den Zusammenbau und die Einrichtung vereinfachen sollen.

Ein Beispiel dafür ist der neue ASUS AI Advisor. Hierbei handelt es sich um einen KI-basierten Installationsassistenten. AEMP III, NitroPath DRAM Technologie und DIMM Fit sollen dafür sorgen, dass DDR5-Speicherkits noch leistungsfähiger werden. Um beschleunigte KI-Leistung zu garantieren ermöglicht NPU Boost die Übertaktung der integrierten NPU einer Intel Core Ultra Serie 2 CPU.

Speziell im KI-Bereich will man hier einige neue Features bieten. Dazu gehört AI Overclocking. Dieses Tool erhöht die CPU-Taktraten mit nur einem Klick und überwacht auch die Effizienz eines CPU-Kühlers und Veränderungen in der Betriebsumgebung eines Systems, um die Parameter im Laufe der Zeit für die beste Leistung anzupassen. Zudem bietet AI Cooling II Anwendern ein einfaches Werkzeug, um einen effektiven Luftstrom unter Last und einen leisen Betrieb bei leichten Aufgaben sicherzustellen. Anhand von CPU-Überwachungsdaten und Daten aus einem kurzen Stresstest wird die niedrigste Lüfterdrehzahl berechnet, die für eine effektive Kühlung des Systems erforderlich ist. AI Networking II soll schließlich die Netzwerkeinstellungen optimieren. Dafür wurde AI Networking II in die Armoury Crate App integriert. Das Tool nutzt KI-gestützte Erkennungs- und Boost-Technologie, um eine schnellere und intelligentere Netzwerkoptimierung zu gewährleisten.

Alle Boards sind ab sofort über den Webshop von ASUS erhältlich sowie im Geizhals-Preisvergleich zu finden. Dort finden sich auch weitere Informationen und Preise der einzelnen Serien-Typen.