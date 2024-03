Werbung

GIGAIPC, eine auf Embedded-Lösungen fokussierte Tochtergesellschaft von Gigabyte, hat die neuesten Produktlinien von Industrie-Motherboards und Embedded-Systemen auf Basis des Intel-N97-Prozessors (Alder Lake-N) veröffentlicht. Der Fokus der neuen Kollektion liegt deutlich auf dem Thema Energieeffizienz. So haben die CPUs eine thermische Verlustleistung (TDP) von gerade einmal sechs bis 15 W. Die grundsätzlich breite Palette an Prozessoren der Alder-Lake-N-Plattformen sowie die Erweiterungssteckplätze und die verfügbaren I/O-Anschlüsse wollen den Endkunden die Flexibilität zwischen stromsparenden und kostengünstigen Lösungen anbieten.

Das lüfterlose Embedded-System QBiX-Pro-ADNAN97H-A1 ist mit einem DDR5 SODIMM-Steckplatz für bis zu 16 GB mit 4.800 MHz, 2 x 2,5 Gb LAN-Ports, zwei individuellen Display-Ausgängen (oder drei Display-Ausgängen beim QBiP-N97A) über HDMI/LVDS ausgestattet. Ein integriertes TPM soll für verbesserte Cybersicherheit sorgen. Zudem verfügt das Gerät über ein 19V/90W-Netzteil mit einem 12~36V-Adapter.

Der kleinere QBiX-ADNAN97-A1 kommt mit einer Größe von 118 x 109,4 x 44,4 mm (B x T x H) daher. Auch er bietet reichlich I/O-Anschlüsse sowie Erweiterungssteckplätze im lüfterlosen Design an. So soll sich das Gerät insbesondere für Umgebungen mit eingeschränktem Platzangebot eignen, bei der Automatisierung von Fabriken oder im Einzelhandel.

Der dünne Mini-ITX iTXL-N97A im Low-Profile-Design will hingegen für ATM-, Signage- und KIOSK-Anwendungen prädestiniert sein. Er bietet laut Hersteller ein verbessertes visuelles Erlebnis mit Unterstützung für bis zu drei Displays über HDMI/eDP/LVDS, mit einer maximalen Auflösung von bis zu 4K bei 60Hz.

Der PICO-N97A mit Intel-N97-Prozessor will die erhöhte CPU- und Grafikleistung im Vergleich zur vorherigen Plattform hervorheben. Trotz der sehr kompakten Größe unterstützt das Modell 8GB LPDDR5 und verfügt über 2 x 1GbE LAN, 4 x USB, ein umschaltbares COM, einen 2230-M.2-Anschluss, einen weiteren 2280 M.2-Slot und On-Board TPM, um so die Anforderungen verschiedenster IoT-Edge-Anwendungen erfüllen zu können.