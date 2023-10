Werbung

ASUS hat vier neue Intel Z790 Mainboards angekündigt, darunter das ROG Maximus Z790 Formula, das ROG Maximus Z790 Apex Encore, das ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II und das ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II. Die Mainboards gesellen sich zu drei Z790-Modellen, die bereits auf der Gamescom angekündigt wurden: das ROG Maximus Z790 Dark Hero, das ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II und das TUF Gaming Z790-Pro WiFi. Alle sieben Mainboards unterstützen Intel Core Prozessoren der 14., 13. und 12. Generation.

Jedes Mainboard verfügt über PCIe 5.0 und bietet die Unterstützung für schnellen DDR5. Die Speichergeschwindigkeit kann sich mit den ASUS exklusiven Technologien DIMM Flex und AEMP II zusätzlich erhöhen lassen. Dazu gesellt sich ein USB 20 Gbps Typ-C Anschluss mit Fast Charge und USB Wattage Watcher an der Vorderseite. Ebenfalls unterstützen die neuen ROG Z790 Mainboards den schnellen WLAN-Standard Wi-Fi 7. Das ASUS PC DIY-freundliche Design will es einfacher machen, Komponenten wie die ASUS WiFi Q-Antenna, Grafikkarten, M.2-Laufwerke und/oder Speichermodule zu installieren. Beispielhaft ist hier die ASUS PCIe Slot Q-Release-Taste zu nennen, mit der Benutzer ihre Grafikkarte mit einem Druck aus dem Slot lösen können, was gerade bei Grafikkarten mit großen Kühllösungen und dicken Backplates nützlich sein kann.

Intel setzt bei der 14. Generation der eigenen Prozessoren nochmals auf den Sockel LGA 1700. Sollten die Nutzer daher bei ihren erprobten Z690 oder Z790 Mainboards bleiben wollen, empfiehlt ASUS, das BIOS der älteren Mainboards zu aktualisieren, um so die volle Kompatibilität mit den neuen Intel Prozessoren zu gewährleisten.

Die neuen Intel Z790 Mainboards sind ab sofort zu folgenden Preisen erhältlich: