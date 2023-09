Werbung

Das US-amerikanische Unternehmen Framework ist bekannt für sein modulares Konzept beim Bau von Notebooks. Dadurch kann der Nutzer sein Gerät flexibel gestalten und einzelne Elemente jederzeit austauschen.

Nun kündigt Framework an, dass sie eine SD-Erweiterungskarte entwickeln. Eine solche Erweiterungskarte in voller Größe ist die von der Community am häufigsten nachgefragte Erweiterungskarte. Daher hat man sich entschlossen, eine solche in den Produktkatalog aufzunehmen. Allerdings betont der Konzern, dass man erst am Anfang des Prozesses steht. In ihrer Pressemitteilung verweisen die Macher darauf, dass sie Produkte normalerweise erst viel später im Fertigungsprozess ankündigen. Dieses mal habe man sich für eine neue Herangehensweise entschieden. Das Marketing-Team hat eine neue YouTube-Serie erstellt, in der Updates und Einblicke in den Prozess der Einführung neuer Produkte geben werden. So können Interessierte die Fertigung quasi von der Idee zur Produktion mitverfolgen.

Framework kündigt außerdem an, dass Intel Core Mainboard der 11. Generation jetzt ab 199 US-Dollar verfügbar ist. Bei der Schließung der Compal-Fabrik in China hat Framework eine "beträchtliche Anzahl von fertigen und teilweise fertigen Mainboards" zurückbehalten. Diese waren ursprünglich für die Herstellung von Unterbaugruppen gedacht. In Frameworks Werk in Taiwan wurden die Boards nun verarbeitet, getestet und auf die aktuellste Firmware aktualisiert. Um einen schnellen Verkauf zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie nicht verloren gehen, hat Framework den Preis der Teile gesenkt. Die i5-1135G7 Mainboard-Variante kostet jetzt nur noch 199 Dollar. Framework schlägt eine Nutzung der Boards zusammen mit dem Cooler Master Mainboard-Gehäuse, Open-Source-3D-druckbaren Gehäusedateien oder anderen interessanten Community-Projekten vor.