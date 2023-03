Werbung

In der vergangenen Woche tauchten erste Bilder eines TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 von ASUS auf, bei dem alle Anschlüsse, die sonst auf der Vorderseite der Platine zu finden sind, auf der Rückseite untergebracht sind. Zusammen mit dem dazu passenden Gehäuse wird damit das Kabelmanagement deutlich einfacher.

Dass ein solches Konzept nicht neu ist, hatten wir schon damals erwähnt. Aber neben ASUS scheint auch MSI an einem solchen Konzept zu arbeiten. In der chinesischen Bilibili-Community (via Videocardz) sind nun Bilder eines B650 DIY-APE von MSI veröffentlicht worden.

Die Bilder zeigen das B650 DIY-APE in einem Micro-ATX-Format, bei dem zwar der Sockel, die Speicherslots und die PCI-Express-Steeckplätze weiterhin von der Vorderseite zugänglich sind, alle weiteren Anschlüsse sich aber wie gesagt auf der Rückseite befinden. Weite Bereiche des Mainboards sind komplett mit einer Abdeckung versehen. Sämtliche Strom-, Lüfter-, SATA-Anschlüsse und USB-Erweiterungen befinden sich auf der Rückseite des PCBs.

Auch beim B650 DIY-APE von MSI benötigt man aber ein spezielles Gehäuse, um von den rückseitigen Anschlüssen profitieren zu können. Die Platinen von MSI scheinen aber in das Gehäuse von ASUS zu passen, da die entsprechenden Aussparungen groß genug zu sein scheinen. Oder sollte es tatsächlich so geplant gewesen sein, dass mehrere Hersteller sich hier zusammentun, um eine gewisse Kompatibilität gewährleisten zu können?

Während das Gehäuse von ASUS zumindest schon eine Produktseite (#1/#2) erhalten hat und offenbar auch schon in China erhältlich ist, gibt es zum dazugehörigen Mainboard noch keine weiteren Informationen. Aber auch hier ist zumindest schon eine Produktseite vorhanden. Bei MSI scheint man noch nicht so weit zu sein. Aber vielleicht gibt es hier zur Computex Ende Mai eine Verkündung einer gemeinsamen Strategie.