Gigabyte-System versteckt alle Kabel durch verlegte Anschlüsse

Auf der Computex stellt Gigabyte das Projekt Stealth vor. Dabei handelt es sich um ein Komplettsystem, welches vollständig aus Komponenten von Gigabyte besteht und das in der Frontansicht komplett auf Kabel verzichtet. Im Grunde handelt es sich um einen Barebone, der vom Käufer noch um weitere Komponenten ergänzt werden muss.

Das Projekt Stealth besteht aus einem Z690 AORUS Elite Stealth, einer GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G Stealth und dem dazu passenden Gehäuse AORUS C300G Stealth. Für die richtige Kühlung des Prozessors, des Arbeitsspeichers sowie der SSDs muss der Nutzer dann selbst sorgen.

Das was das Projekt Stealth so besonders macht, ist die Tatsache, dass Gigabyte die Komponenten so angepasst hat, dass auf den ersten Blick keinerlei Kabel sichtbar sind. Die Kabel verschwinden dabei im Falle des Mainboards komplett auf der Rückseite. Dazu muss Gigabyte die Buchsen auf dem PCB meist "einfach nur" auf die anderen Seite des PCBs verlegen.

Im Falle der Grafikkarte hat Gigabyte die schon häufiger verwendeten Verlängerungen der Stromversorgung auf die Unterseite (in Richtung des PCI-Express-Steckplatzes) verlegt. Am hinteren Ende der Karte positioniert verschwinden die Kabel dann seitlich direkt hinter dem Mainboard. Sogenannte "Stealth Shields" sorgen dafür, dass alle Kabel, die nach hinten geführt werden, gar nicht mehr sichtbar sind.

Ob es nun ein komplett neues Design der Komponenten sein muss oder ob nicht auch ein gutes Kabelmanagement ausreicht, das muss am Ende jeder selbst entscheiden. Das Stealth-Konzept von Gigabyte funktioniert auch nur, wenn ein Hersteller möglichst viele Komponenten in eigener Hand hat und er auch den entsprechenden Aufwand betreiben will.

LinusTechTips hat sich das Projekt Stealth bereits anschauen können. Der Zusammenbau ging wohl recht einfach von der Hand und tatsächlich sind hier auf den ersten Blick keine Kabel mehr erkennbar. Allerdings gibt es auch einen großen negativen Punkt und dieser ist im Gehäuse zu suchen. Das AORUS C300G Stealth scheint über fast keine Öffnungen zu verfügen, die es den Lüftern ermöglichen, Frischluft in das Gehäuse zu befördern. Entsprechend kam es im Test zu hohen Temperaturen von Prozessor und Grafikkarte. Erst nachdem zwei kreisrunde Öffnungen in die Front gebohrt wurden, konnten die Temperaturen gesenkt werden.

Gigabyte will das Kit als Komplettpaket anbieten. Im Preisvergleich sind das Z690 AORUS Elite Stealth, GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G Stealth und AORUS C300G Stealth bereits zu finden. Preise gibt es dazu aber noch nicht.

PS: Bei MSI scheint man ähnliche Pläne zu haben.