Ab dem 28. Februar sollen die ersten beiden Modelle der Ryzen-7000X3D-Serie im Handel verfügbar sein. Entsprechend bereiten sich die Mainboard-Hersteller auf den Marktstart vor und spendieren ihren Mainboards die notwendigen BIOS-Updates. Diese enthalten die AGESA 1.0.0.5c.

In wenigen Tagen an den Start gehen der Ryzen 9 7950X3D und Ryzen 9 7900X3D mit 16 bzw. 12 Kernen. Die Besonderheit dabei ist, dass diese Prozessoren über zwei CCDs verfügen, aber nur eines der CCDs über den zusätzlichen 3D V-Cache verfügt. Am 6. April wird der Ryzen 7 7800X3D mit acht Kernen folgen, der als direkter Nachfolger des Ryzen 7 5800X3D auf acht Kerne aus einem CCD mit 3D V-Cache daherkommt. Beim Ryzen 9 7900X3D wird spannend zu beobachten sein, ob AMD hier ein CCD mit den vollen acht Kernen und dem zusätzlichen Cache mit einem zweiten CCD mit dann nur noch vier Kernen kombiniert oder die Kerne 6+6 gleichmäßig auf zwei CCDs verteilt sind und somit nur sechs Kerne in den Genuss des zusätzlichen Caches kommen.



Die Spiele profitieren vom zusätzlichen Cache aber nur, wenn sie auch auf den Kernen ausgeführt werden, die direkten Zugriff auf diesen haben. Es muss hier also ein Scheduling erfolgen, welches die Threads entsprechend einteilt. Bisher ist man davon ausgegangen und so hat dies AMD auch kommuniziert, dass eine Whitelist diese Zuteilung vornimmt – sie also manuell erfolgt. So manches Spiel dürfte aber auch vom höheren Takt des CCDs ohne Cache profitieren. Es ergibt sich also im Zweifel eine diffizile Lage hinsichtlich der Zuteilung der Threads.

Bisher veröffentlicht worden, sind die BIOS-Updates von ASRock für alle Mainboards mit X670(E)- und B650(E)-Mainboards. ASUS hat über sein Forum bzw. Overclocker und BIOS-Mitentwickler Shamino die Dateien freigegeben. Während sich bei ASRock keinerlei Changelog oder dergleichen findet, ist man bei ASUS etwas mitteilungsfreudiger.

Zumindest ASUS scheint noch eine weitere Möglichkeit gefunden zu haben. Zunächst einmal können im BIOS von ASUS viele Einstellungen bezüglich der Kerne und deren Aktivität vorgenommen werden. So können einzelne Kerne in den CCDs deaktiviert werden. Schaltet man den zweiten CCD ohne 3D V-Cache ab, sind nur noch die auf dem zweiten CCD aktiv. So ließe sich eine manuelle Zuteilung realisieren.

Außerdem ist hier die Rede von einem "Dynamic CCD Priority Switch", der Treiber-agnostisch sein soll. Die eben erwähnte Whitelist könnte damit gemeint sein.

If condition reached and ccd0 specified, then check current mem/cache activity > threshold and hysteresis reached, if fulfilled then switch



If condition reached and ccd1 specified, then check current mem/cache activity <=threshold and hysteresis reached, if fulfilled then switch



Default hysteresis = 4 - Shamino im Forum von ASUS

Offenbar arbeitet hier ein Algorithmus und schaut sich an, wie hoch die Aktivität zwischen dem Arbeitsspeicher und dem L3-Cache ist. Ist diese gering, passen die Daten weitestgehend in den 96 MB großen L3-Cache des CCD0 und die Threads sollten hier ausgeführt werden. Ist die nicht der Fall, können die Threads auch auf den CCD1 ohne 3D V-Cache verteilt werden. So zumindest verstehen wir aktuell diesen Mechanismus.

Aktuell kein Test von uns geplant

Einerseits können wir offen darüber spekulieren, wie AMD mit dem Scheduling umgehen wird, andererseits können wir an dieser Stelle aber auch sagen, dass es vermutlich zum Start keinen Test eines Ryzen-7000X3D-Prozessors bei uns geben wird. Daher haben wir auch keinerlei Embargo, welches uns davon abhält hier etwas freier zu berichten.

Warum uns AMD kein Sample zur Verfügung stellen kann oder möchte, darüber können wir nur spekulieren. Für die bisherigen Ryzen-7000-Prozessoren sowie die Radeon-RX-7900-Karten stand uns die komplette Hardware-Palette zur Verfügung. Für einen Ryzen 9 7950X3D oder Ryzen 9 7900X3D scheint AMD nicht die Kapazitäten zu haben, um ein paar Samples mehr verschicken zu können. Dabei will man die Prozessoren doch schon ab kommender Woche verkaufen, oder nicht? Insgesamt eine enttäuschende Situation für uns bei Hardwareluxx, denn gerne hätten wir uns bereit zum Start die neuen Prozessoren angeschaut und dabei natürlich auch den Fokus auf das Scheduling gelegt.