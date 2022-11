Werbung

ASRock hat mit dem Z790 PG SONIC das bisher wohl optisch ungewöhnlichste Z790-Mainboard vorgestellt. Denn dank einer Kooperation mit SEGA kann sich dieses Mainboard im Sonic-the-Hedgehog-Design zeigen.

Bei aktuellen Mainboards bringt oft nur noch die A-RGB-Beleuchtung Farbe ins Spiel. Ansonsten zeigen sich die meisten Modelle monoton in Schwarz. ASRock hat das Z790 PG SONIC nun jedoch deutlich verspielter gestaltet. Das ATX-Mainboard präsentiert sich mit blau-silbernen Farbelementen - und einer ganze Reihe von Bezügen zu SEGAs Sonic the Hedgehog.

So zeigt sich auf der Abdeckung der I/O-Blende ein drehender 16-Bit-Portalring. Auf der Rückseite der Platine prangt ein stilisierter Sonic - und auch auf den Kühlkörpern und selbst der Sockel-Abdeckung ist er zu erkennen. Sonic-Schriftzüge dürfen ebenfalls nicht fehlen. Mit diesem Mainboard will ASRock auf die Veröffentlichung des neuen Sonic-Spiels Sonic Frontiers hinweisen. Das Jump'n'Run erscheint gerade für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und Windows-PCs.

Als Z790-Mainboard unterstützt das Z790 PG SONIC die aktuellen Intel-Core-Prozessoren der 12. und 13. Generation. Für die Spannungswandler wird ein 14+1+1-Phasen-Design genutzt. Vier Speicherslots nehmen maximal DDR5-6800+-MHz-(OC)-Riegel auf. Es können ein PCIe 5.0 x16-Slot, ein PCIe 4.0 x16-Slot und ein PCIe 3.0 x1-Slot genutzt werden. Neben einmal M.2 PCIe Gen5x4 stehen viermal PCIe M.2 Gen4x4 und acht S-ATA-3-Anschlüsse zur Verfügung. Eine 7.1-Kanal-Audiolösung mit Realtek ALC897 Audio Codec wird genauso geboten wie Killer 2.5G LAN.

Die I/O-Blende stellt einmal HDMI, einal DisplayPort 1.4, zweimal USB 3.2 Gen2 Typ-A (10 Gb/s), einmal USB 3.2 Gen1 Typ-C, viermal USB 3.2 Gen1 Typ-A, zweimal USB 2.0 und drei Klinkenbuchsen für Audio bereit. Aussparungen für die Antennen eines optionalen W-LAN-Moduls sind vorhanden.

Das Sonic-Mainboard wird bereits im Preisvergleich gelistet. Das ASRock Z790 PG Sonic soll demnach rund 300 Euro kosten.