ASUS hat ein neues BIOS für seine AM5-Mainboards veröffentlicht und hebt darin vor allem eine Funktion namens "PBO Enhancement" hervor. Im Kern geht es darum die das Precision Boost Overdrive (PBO) weniger aggressiv anzuwenden und damit die Temperaturen der Prozessoren zu reduzieren. AMD hat die Ryzen-7000-Prozessoren bzw. den Boost-Algorithmus derart ausgelegt, dass die Prozessoren mit den aggressivsten PBO-Einstellungen immer 95 °C erreichen. Dies ist natürlich auch abhängig von der Kühlung und wenn man es schafft die Prozessoren besser zu kühlen, resultiert dies auch in einem höheren Takt.

Aber es fühlt sich auch nicht jeder Wohl damit, wenn der Prozessor unter Volllast bei 95 °C arbeitet. Daher führt ASUS neue PBO-Enhancement-Stufen ein. Im Vergleich zum Standard PBO senkt PBO Enhancement Stufe 1 die Ziel-Temperatur auf 90 °C ab. Die PBO Enhancement Stufe 2 setzt 80 °C als Ziel und PBO Enhancement Stufe 3 eine CPU-Temperatur von 70 °C. ASUS will hier eine gewisse Balance zwischen Leistung und Temperatur gefunden haben. In entsprechenden Diagrammen soll dies belegt werden:

ASUS hat hier mit einer AiO-Kühlung mit 280-mm-Radiator getestet. Wenig überraschend ist dabei, dass es sogar sein kann, dass mit weniger aggressiven PBO-Einstellungen eine höhere Leistung erreicht werden kann. Für die PBO Enhancement Stufe 2 bei 80 °C ist mit nur geringen Leistungseinbußen zu rechnen.

Um die Funktion zu aktivieren, muss zunächst das BIOS des AM5-Mainboards aktualisiert werden. Dazu findet ihr weiter unten in dieser News die notwendigen Links zu den einzelnen Modellen. Nach erfolgreicher Installation in der Registerkarte "Extreme Tweaker" und dort "Precision Boost Overdrive" auswählen. Hier gibt es nun ein Drop-Down-Menü mit den den drei neuen Stufen (1, 2 und 3) mit den jeweiligen Ziel-Temperaturen von 90 °C, 80 °C und 70 °C.

AMD presst per Standard-PBO das Maximum aus seinen Prozessoren heraus. Die Hersteller treiben ihre Boost-Mechanismen, egal ob bei den CPUs oder GPUs, immer weiter an ihre Grenzen und lassen somit nur noch wenig Potential nach oben hin. Aber es zeigt sich auch immer wieder, dass manuelle Eingriffe in die Spannungs- und Taktvorgaben ein hohes Optimierungspotenzial haben. So lässt sich bei geringerer Leistungsaufnahme und damit geringeren Temperaturen auch immer wieder ein effizienterer Betrieb ermöglichen. Ähnlich wie ASUS das hier vormacht, ist es teilweise sogar möglich, die Leistung damit noch deutlich zu steigern. Die "PBO Enhancement"-Funktion ist vor allem für diejenigen interessant, denen die 95 °C mit einer Standardkühlung bei den Ryzen-7000-Prozessoren einfach zu viel sind und die auch auf einen effizienteren Betrieb ihres Systems aus sind, die sich aber nicht mit einer manuellen Optimierung beschäftigen wollen.

Die neuen BIOS-Versionen mit PBO Enhancement stehen ab sofort für die verschiedenen Modelle zur Verfügung:

