Biostar mit neuem MINI ITX Quad Core A10N-9630E SoC-Motherboard

Für platzbewusste Menschen die dem Motto "Bigger is Better" erhaben sind, hat das Unternehmen BIOSTAR nun ein neues erschwingliches kleines Mainboard mit OnBoard VGA und CPU in seinem Produktportfolio. Das in Taiwan ansässige Unternehmen das unter anderem auch mit Grafikkarten und Small-Form-Factor-PCs weltweit stark vertreten ist, hat heute ein neu entwickeltes Mini-Mainboard vorgestellt, das - so das Unternehmen - allen Benutzerwünschen gerecht werden soll.

Das neue BIOSTAR A10N-9630E getaufte Mainboard wurde wie bereits erwähnt im Mini-ITX-Formfaktor entwickelt. Die verbaute 28-nm-APU basiert auf AMDs bekannter Bristol Ridge Architektur der 7. Generation, die überwiegend in Notebooks verbaut wird und über vier aktiv gekühlte CPU-Kerne und einer 384-Shader-Grafikeinheit verfügt.

So soll der AMD A10-9630P Quad-Core-Prozessor im Zusammenspiel mit der AMD Radeon R5-Grafik im BIOSTAR-Mainboard grundlegende Aufgaben wie das Surfen im Internet, das Senden von E-Mails und das Ausführen von einfachen Grafikanwendungen ruckelfrei bewältigen können, abhängig davon, wie die zwei vorhandenen DDR4-Steckplätze ausgestattet werden. Konfigurationsmöglichkeiten von Kapazitäten bis zu 32 GB DDR4-Speicher mit 2.400 MHz sind hierbei technisch möglich.

Neben den zwei vorhandenen SATA III-Anschlüssen für herkömmliche 2,5 Zoll-Festplatten besteht auch die Möglichkeit den neuen PCI-E 3.0-M.2-Anschluss mit 16 Gbit/s zu nutzen.

Konnektivitätsmäßig beherbergt der Biostar-Winzling neben den guten alten nicht mehr Zeitgemäßen PS/2-Tastatur und Maus-Anschlüssen das gängige Repertoire wie VGA-Port, HDMI-Port, 1 GbE-LAN-Port, USB-3.2- und 2.0-Ports und zu guter Letzt den immer noch oft genutzten Klinke-Anschluß.



Durch den geringen Stromverbrauch bei besonders hoher Leistung soll sich das Mini-ITX-Mainboard laut Hersteller für den Büroeinsatz aber auch gleichermaßen für die multimediale Nutzung zuhause eignen. Die besonders kompakte und leistungsfähige Bauweise lässt sich aber auch industriell für den Einsatz im Edge-Computing-Bereich zweckentfremden.



Leider gibt es zu Verfügbarkeit und Preis noch keinerlei Auskunft seitens Biostar. Es ist davon auszugehen, dass sich der Preis eher im Low-Budget-Bereich ansiedeln wird.