Werbung

Mit dem Apex Stealth Metall Aurora Lüfter stellt Alphacool einen neuen Premium-Lüfter vor, der vor allem durch seine robuste Bauweise, leise Betriebsweise und eine zum Patent angemeldete Entkopplungstechnologie bestechen soll.

Herzstück des Apex Stealth ist sein vollständig vom Metallrahmen entkoppelter Rotor. Zwischen dem Zinkdruckguss-Rahmen und den beweglichen Komponenten befindet sich ein eigens entwickeltes Dämpfungssystem, das sämtliche Vibrationen zuverlässig absorbieren soll. Dadurch soll der Lüfter selbst bei hoher Drehzahl bemerkenswert leise bleiben. Ergänzt wird das Konzept durch einen geschlossenen Impellerrahmen, der das Flattern der Lüfterblätter verhindern und so die Laufruhe weiter verbessern soll.

Mit einem Drehzahlbereich von 380 bis 2.600 rpm erreicht der 120-mm-Lüfter dabei laut Hersteller einen Luftdurchsatz von 59,79 CFM und einen statischen Druck von 3,35 mmH2O. Diese Kombination soll ihn gleichermaßen ideal für den Einsatz auf Radiatoren wie auch als leistungsstarken Gehäuselüfter machen. Über den 4-Pin-PWM-Anschluss lässt sich der Betrieb zudem präzise steuern, während die integrierte Zero-RPM-Funktion den Lüfter bei geringer Last vollständig abschalten kann.

Der 6-Pol-Motor in Verbindung mit einem langlebigen Gleitlager will für einen gleichmäßigen Lauf und eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden sorgen, während der Lüfter mit einer maximalen Lautstärke von 36,4 dBA vergleichsweise leise bleibt. Gleichzeitig erlaubt die Daisy-Chain-Verbindung eine einfache Verkettung mehrerer Lüfter, wobei die Kabel unauffällig in den Ecken integriert sind. Ein 50 cm langes Verlängerungskabel liegt zusätzlich bei, um maximale Flexibilität bei der Installation zu gewährleisten.

Mit seinen kompakten Maßen von 120 x 120 x 25,5 mm, einem Gewicht von 312 g und einer Nennleistungsaufnahme von 3,72 W will der Alphacool Apex Stealth Metall so eine gute Balance aus Kraft, Präzision und Eleganz bieten. Der Alphacool Apex Stealth Metall Aurora ist ab sofort ab 24,98 Euro zu haben.