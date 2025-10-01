Werbung

Anfang September riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit LC-Power zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für einen brandaktuellen CPU-Kühler des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Hierfür werden drei Exemplare des LC-CC-120-DB6 DIGI von LC-Power zur Verfügung gestellt, welcher erst vor wenigen Wochen offiziell auf den Markt gebracht wurde und sich an anspruchsvolle und designorientierte PC-Bastler richtet. Die DIGI-Serie kann nämlich mit einem integrierten Display für eine intelligente Systemüberwachung aufwarten, will aber auch für eine hervorragende Kühlleistung sorgen.

Hierfür bietet der Tower-Kühler sechs Kupfer-Heatpipes mit einem Durchmesser von 6 mm, besitzt zahlreiche Aluminiumfinnen und eine kombinierte Kupfer-Aluminium-Bodenplatte zum effektiven Abtransport der Abwärme. Der vormontierte 120-mm-Lüfter nutzt modernes Fluid-Dynamic-Bearing (FDB) für einen besonders leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Dafür arbeitet der Lüfter im Drehzahlbereich von 600 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute und soll bei gerade einmal maximal 35,3 dB(A) auf einen Luftdurchsatz von 89,5 CFM kommen.

Insgesamt soll der LC-CC-120-DB6 DIGI so für eine TDP von bis zu 230 W ausgelegt sein, was selbst die leistungsstärksten High-End-CPUs wie AMDs Ryzen 9 oder Intels Core Ultra 9 miteinschließt. Natürlich ist er dabei zu allen aktuellen AMD- und Intel-Sockeln kompatibel. Unter anderem werden AM4, AM5, LG115x, LGA1200 und LGA1700 unterstützt.

Die Montage ist Dank vormontiertem Lüfter und einfacher Halterungen selbst in kompakten Gehäusen kein Problem. Für die umfassende Systemintegration werden sowohl 3-Pin-, 4-Pin- als auch spezielle ARGB- und 9-Pin-Kabel geboten, womit sich Lüftersteuerung, RGB-Beleuchtung und Display unabhängig und bequem regeln lassen.

Spezifikationen Kühlername LC-Power LC-CC-120-DB6 DIGI

Kaufpreis etwa 30 Euro

Homepage www.lc-power.com

Kühlertyp Single-Towerkühler mit einem 120-mm-Lüfter Maße (inkl. Lüfter) 153 x 120 x 73 mm (L x B x H) Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer + Aluminium

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes Serienbelüftung zwei 120-mm-PWM-Lüfter, 600 bis 2.200 U/min (± 10%) Sockel AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, 1700



Das zentrale Feature des LC-CC-120-DB6 DIGI ist sein integriertes Display, das live die CPU-Temperatur und die Lüfterdrehzahl anzeigen kann, ohne auf BIOS oder separate Software angewiesen zu sein.

Regulär kostet der LC-Power LC-CC-120-DB6 DIGI knapp unter 30 Euro. Drei unserer Leser können die CPU-Kühler nun im Rahmen des Lesertests ausführlich auf den Prüfstand stellen. Mitgeliefert werden das notwendige Montagematerial und eine Wärmeleitpaste.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Hattori1000", "arne_d" und "holzkreuz" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Tetstpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Luftkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 14. September 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 15. September 2025

Testzeitraum bis 19. Oktober 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von LC-Power sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum