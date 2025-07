Werbung

Arctics neue P12-Pro-Lüfter-Serie ist ab sofort in vollem Umfang verfügbar und untergliedert sich in sechs Versionen. Generell ist die P12-Pro-Serie laut Hersteller speziell für Anwendungen mit hohem Luftwiderstand entwickelt worden. Somit eignen sich die Lüfter ideal für Radiatoren oder Gehäuse mit großem Luftstrom-Bedarf. Sowohl schwarze als auch weiße Lüfter werden von Arctic berücksichtigt, um flexibel aufgestellt zu sein.

Alle sechs Varianten haben eines gemeinsam, sie sind 120-mm-Axiallüfter und bieten dieselbe Basis, wie wir sie bereits in der Einleitung erläutert haben. So gibt es einerseits den P12 Pro in schwarz und ferner den P12 Pro PST in schwarz und weiß, der als Zusatz einen Kabelsplitter mitbringt. Eine Besonderheit stellt der P12 Pro PST CO dar, der als einziger Lüfter der neuen Serie für den Dauerbetrieb geeignet ist. Schließlich möchte Arctic mit den P12 Pro A-RGB in schwarz und weiß die RGB-LED-Enthusiasten ansprechen, die über zwölf Gen2-LEDs verfügen.

Die gesamte P12-Pro-Serie bietet Lüfterdrehzahlen von 600 bis 3.000 Umdrehungen pro Minute. Bei weniger als 5 % PWM ist sogar ein Lüfterstillstand möglich. Mit maximalen Drehzahlen ist die P12-Pro-Serie laut Arctic dazu in der Lage, bis 131 m³/h an Luft durchzupusten. Der statische Druck wird mit 6,9 mmH²O angegeben.

Aktuell zum Payback-Aktionspreis erhältlich

Die gesamte Palette an Varianten der P12-Pro-Serie ist ab sofort verfügbar und sogar zu einem vergünstigten Payback-Angebot. Die jeweiligen Preise stehen inklusive Verlinkung zu Arctic in der Tabelle. Die vergünstigten Preise gelten laut Arctic ebenfalls beim Kauf bei Amazon, Ebay, ausgewählten Partnern und im Arctic-Webshop selbst. Der Preisnachlass erfolgt automatisch im Warenkorb.