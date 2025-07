Werbung

ARCTIC stellt mit der neuen P Pro-Serie seine bisher leistungsstärksten Lüfter vor. Die Modelle P12 Pro und P14 Pro markieren dabei den Beginn eines neuen Premiumsegments im Sortiment des Herstellers und soll sich an Nutzer richten, die höchste Effizienz bei Luftdurchsatz und statischem Druck suchen. Besonders in Szenarien mit hohen Anforderungen an die Kühlung, wie etwa an Radiatoren oder in luftstromoptimierten Gehäusen, sollen die neuen Lüfter ihr volles Potenzial entfalten können.

Bereits in der aktuellen Generation der Liquid Freezer III-Wasserkühlungen im Einsatz, sind die P Pro-Lüfter nun auch einzeln erhältlich. Zum Start bietet ARCTIC die P12 Pro, die P12 Pro A-RGB sowie einen Fünferpack der P12 Pro PST an. Weitere Varianten mit 120 und 140 mm sollen in den kommenden Wochen folgen.

Im Fokus der Entwicklung stand dabei laut Hersteller eine Neugestaltung der Lüfterblätter. Aufgrund automatisierter Fertigung mit äußerst geringen Toleranzen konnte der Abstand zwischen Laufrad und Rahmen weiter minimiert werden. Das Ergebnis soll ein deutlich höherer statischer Druck und eine verbesserte Luftstromeffizienz sein, was gerade bei engen Radiatorlamellen oder staubfiltrierten Gehäusen von Vorteil ist.

Ein optimiertes Gleitlager mit verlängertem Laufradschaft und präziser Wuchtung soll Vibrationen auf ein Minimum reduzieren und einen leisen Dauerbetrieb garantieren. Ergänzt wird dies durch eine neue Kombination aus Motor und Controller, die nicht nur Motorengeräusche reduzieren, sondern auch bei steigendem Widerstand automatisch Drehzahlverluste kompensieren soll.

Sicherheitsfunktionen wie ein Verpolungsschutz und die Begrenzung von Einschaltstromspitzen wollen zusätzlich für einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen sorgen. Preislich startet die P Pro-Serie von ARCTIC bei 16,49 Euro pro Lüfter. Das Fünferpack ist für 39,49 Euro zu haben. Aktuell gewährt der Hersteller aber noch einen Webshop-Rabatt von bis zu 50 % auf die Lüfter.