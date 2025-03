Werbung

Offenbar hat ASUS einen neuen All-in-One-Kühler in Planung, der bereits in Kürze auf den Markt kommen soll und daher auch schon bei DIY-APE, einem asiatischen Modder-Kollektiv, zusehen ist. Markenzeichen des neuen Kühlers ist ein AMOLED-Display auf dem Kühler selbst, welches über eine Diagonale von 6,67 Zoll verfügt und L-förmig gestaltet ist. Damit folgt ASUS hier einem Trend, den es seit der Computex im vergangenen Jahr zu beobachten gibt. TRYX ist einer der bekannteren Hersteller, der gekrümmte Displays in Kühlern und ganzen Gehäuseseiten einsetzt. Den TRYX Panorama ARGB 360 hatten wir Anfang diesen Jahres beispielsweise im Test.

Die eigentliche Funktion des ASUS ROG RYUO IV SLC ist es, den Prozessor zu kühlen. Kompatibel ist die AiO-Kühlung mit den Sockeln AM4 und AM5 für AMDs Ryzen-Prozessoren und zu den Sockeln LGA1700 und LGA1851 für die Intel-Modelle. Die Abmessungen von 133 x 105 x 123 mm für den Kühler selbst deuten bereits an, dass dieser mitsamt seines Displays recht großvolumig auftritt. Der Kühlkörper, der die Abwärme des Prozessors an die Kühlflüssigkeit abgibt, besteht aus Kupfer.

Zweite wichtige Komponente ist der Radiator. Es handelt sich dabei um ein Modell mit 360 mm, sodass drei 120-mm-Lüfter darauf verbaut werden können. Diese liefert ASUS natürlich gleich mit. Der Radiator besteht aus Aluminium und kommt auf Abmessungen von 394 x140 x 32 mm. Die Schläuche zwischen Radiator und Kühler sollen eine Länge von 200 mm aufweisen.

Angaben zur Auflösung des Displays auf der ASUS ROG RYUO IV SLC macht die Rückseite der Verpackung nicht. Die Bildwiederholrate soll 60 Hz betragen.

Als Erscheinungstermin für die ROG RYUO IV SLC nennt DIY-APE den 18. Juni – also wenige Wochen nach der Computex 2025. Angaben zum Preis gibt es aktuell nicht.