Werbung

Be quiet! erweitert seine Light Wings Lüfterserie um zwei neue Reverse-Flow-Modelle: Den Light Wings 140mm PWM Reverse und den Light Wings LX 120mm PWM Reverse. Beide Lüfter wurden laut be quiet! für eine optimierte Luftzirkulation innerhalb des Gehäuses entwickelt und wollen eine leistungsstarke Kühlung bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel bieten. Die Lüfter sind sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich und mit einer adressierbaren ARGB-Beleuchtung ausgestattet.

Der Light Wings 140mm PWM Reverse erreicht eine maximale Drehzahl von 1.300 Umdrehungen pro Minute bei einer Lautstärke von 25,5 dB(A). Er wurde ursprünglich für den Einsatz in Light Base 900 FX-Gehäusen entwickelt und ist mit 20 einzeln adressierbaren LEDs ausgestattet. Zwei Lichtringe wollen für eine gleichmäßige Beleuchtung von beiden Seiten sorgen.

Der Light Wings LX 120mm PWM Reverse ist für Light Base 600 LX-Gehäuse optimiert und erreicht eine maximale Drehzahl von 1.500 Umdrehungen pro Minute bei einem Geräuschpegel von 28,5 dB(A). Er verfügt über 16 in den Impeller integrierte ARGB-LEDs, die aus verschiedenen Blickwinkeln sichtbar sein sollen. Beide Lüfter sind mit 5V-ARGB-Headern kompatibel und lassen sich über Mainboard-Software synchronisieren. Dank der ARGB-Daisy-Chain-Funktion soll zudem ein aufgeräumtes Kabelmanagement ermöglicht werden.

Für eine lange Lebensdauer von bis zu 60.000 Stunden setzen beide Modelle auf die robuste Rifle-Bearing-Technologie. Über den PWM-Anschluss lässt sich die Lüftergeschwindigkeit dynamisch an die Kühlanforderungen des Systems anpassen.

Die neuen Reverse-Flow Light Wings sind ab dem 8. April erhältlich. Der Light Wings 140mm PWM Reverse kostet 27,50 Euro, während der Light Wings LX 120mm PWM Reverse für 18,90 Euro angeboten wird.