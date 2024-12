Werbung

In Zusammenarbeit mit Endorfy suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem Lüfterpaket des Herstellers ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum anfertigen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Set am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt sechs Exemplare des Endorfy Fluctus 120 PWM oder des Endorfy Fluctus 140 PWM und das wahlweise mit oder ohne ARGB-Beleuchtung. Die Teilnehmer können entscheiden, ob sie sechsmal das 120- oder 140-mm-Modell haben möchten, können aber auch jeweils dreimal die kleinere und größere Variante bekommen – je nachdem wie es für ihr Gehäuse und ihre Hardware am besten passt!

Sowohl der Endorfy Fluctus 120 PWM als auch der Endorfy Fluctus 140 PWM versprechen einen hohen statischen Druck, ein großes Fördervolumen und natürlich eine äußerst niedrige Lautstärke. Damit sind sie für alle Lebenslagen bestens geeignet und sollen es selbst mit erheblich teureren High-End-Rotoren aufnehmen können. Ein umfangreicher Drehzahlbereich sorgt für maximale Flexibilität. Auffällig sind die gezackten Kanten der neun Lüfterflügel, was die Leistung gerade bei Radiatoren mit einer hohen Lamellendichte deutlich erhöhen aber auch den Luftstrom geradliniger machen soll, um Leistung und Lautstärke zu optimieren. Außerdem sind im Rahmen Vibrationsdämpfer integriert, die die Lüfter zusätzlich entkoppeln.

Beide Modelle arbeiten im Drehzahlbereich von 250 bis 1.800 RPM und lassen sich per PWM-Signal regeln, wobei sogar eine Stopp-Funktion aktiviert wird, wenn das Signal unter 5 % fällt. Damit ist ein semi-passiver Betrieb möglich. Dank des hydrodynamischen Gleitlagers (FDB) sollen sich die Lüfter als sehr langlebig erweisen – Endorfy kann deswegen eine MTBF von satten 100.000 Stunden und eine auf sechs Jahre erweiterte Garantie versprechen.

Die Fluctus-Reihe ist wahlweise mit 120 oder 140 mm großen Rotoren erhältlich, die auf Wunsch eine ARGB-Beleuchtung integriert haben, um die eigene Hardware eindrucksvoll in Szene setzen zu können.

Produktbezeichnung Endorfy Fluctus 120 PWM (ARGB) Endorfy Fluctus 140 PWM (ARGB) Lüfterdrehzahl 250 - 1.800 U/min 250 - 1.800 U/min PWM-Unterstützung ja ja Beleuchtung nein / ja nein / ja Maße 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm MTBF 100.000 Stunden 100.000 Stunden Preis (UVP) 11,39 Euro / 14,39 Euro 12,29 Euro / 16,39 Euro

Der Endorfy Fluctus 120 PWM ist derzeit ab 11,39 Euro zu haben, die ARGB-Version ist mit 14,39 Euro marginal teurer. Die größeren 140-mm-Modelle kosten 12,29 und 16,39 Euro. Drei unserer Leser dürfen sechs davon nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 29. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Endorfy!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 29. Dezember 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 06. Januar 2025

Testzeitraum bis 09. Februar 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Endorfy sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum