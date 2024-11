Werbung

Corsair hat die LX-R RGB Reverse-Flow-Lüfterserie auf den Markt gebracht. Die LX-R RGB-Lüfter sind in den Größen 120 mm und 140 mm erhältlich, wahlweise in Schwarz oder Weiß. Jeder LX-R RGB-Lüfter verfügt über 18 einzeln adressierbare RGB-LEDs, die sich über eine innere und äußere Lichtschleife verteilen und vollständig anpassbare Lichteffekte erzeugen können. Dies kann über die CORSAIR iCUE Software gesteuert werden, was die Anpassung und den Wechsel zwischen den Lichteffekten oder die Synchronisierung mit Spielen vereinfachen soll.

Dank der Kombination aus hohem Luftdurchsatz und hohem statischen Druck könne sich die LX-R RGB-Lüfter sowohl für den Einsatz als Gehäuselüfter als auch an Radiatoren qualifizieren. Die LX-R-Lüfter sind mit einem Magnetkuppellager ausgestattet, was den Lüfter mit minimaler Reibung drehen lassen soll und den Geräuschpegel so reduzieren kann.

LX-R RGB 140-mm-Lüfter sind PWM-gesteuert mit Drehzahlen von bis zu 2.000 U/min und bieten einen Luftstrom von bis zu 90,6 CFM und einen statischen Druck von 4,1 mm H2O. Die LX-R RGB 120-mm-Lüfter sind ebenfalls PWM-gesteuert mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 U/min und bieten einen Luftstrom von bis zu 66,7 CFM und einen statischen Druck von 4,72 mm H2O. Beide Größen sind 25 mm dick und werden mit QuikTurn-Schrauben geliefert, mit denen sie sich einfacher installieren lassen sollen.

Die Corsair iCUE LINK LX-R RGB-Lüfter sind ab sofort im Corsair-Webshop und im weltweiten Corsair-Netzwerk autorisierter Einzelhändler und Distributoren erhältlich. Für die LX-R RGB-Lüfter gilt eine zweijährige Garantie. Preislich starten die Lüfter für das 120mm-Modell bei 39,90 Euro.