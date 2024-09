Werbung

Alphacool hat neue Größen seines Ausgleichsbehälters Core Reservoirs präsentiert. Das Reservoir ist in zwei Größen und jeweils als Variante mit und ohne Pumpe erhältlich. Zum Betrieb ist die Montage einer D5 oder VPP Pumpe vorgesehen.

Ein Kernelement von Alphacools Core-Design-Serie sind die verchromten, aus Messing bestehenden G1/4-Zoll-Anschlüsse. Diese werden beim Core Reservoir eingelassen und nicht wie üblich in ein Gewinde verschraubt. Dadurch will Alphacool das Problem möglicher Leckagen aufgrund von Rissbildung durch die direkte Einschraubung der Anschlüsse in das Acryl vermeiden. Die Anschlüsse sind zweiteilig, mit einem O-Ring versehen und kontern sich bei der Montage im Acryl gegenseitig. Seitlich befindet sich ein zusätzlicher Drainport, mit dem das Reservoir entleert werden kann.

Mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Core Push Mounting-Kits kann das Reservoir einfach auf einem Radiator oder im Gehäuse montiert werden. Dazu werden die Metall-Pins am Radiator oder am Panel des PC-Gehäuses befestigt und die dazu passenden Female-Hülsen an dem Reservoir angebracht. Im nächsten Montageschritt wird das Reservoir werkzeuglos auf die Pins aufgesteckt. Damit soll eine stabile Befestigung ebenso wie eine einfache Demontage für Wartung bzw. Erweiterungsvorhaben gegeben sein.

Das Acrylglas des Core Reservoir ermöglicht zudem den Blick auf die verbaute digital adressierbare aRGB-Beleuchtung. Diese kann über einen digitalen aRGB-Header am Mainboard gesteuert werden.

Das Core Reservoir ist ab sofort als 120-mm- oder 140-mm-Variante ohne oder mit Pumpe im Alphacool Online Shop ab 109,98 Euro erhältlich.