ASUS hat die TUF-Gaming-TR120-ARGB-Gehäuselüfter vorgestellt, die einen guten Airflow mit einer außergewöhnlichen Ästhetik kombinieren möchten.

Bei den neuen TUF Gaming TR120 ARGB hat ASUS eine Änderung an den Lüfterblättern vorgenommen. Diese sind jetzt breiter und befinden sich in einem 28-mm-Rahmen. Zusammengenommen sollen diese neuen Eigenschaften den Airflow auf bis zu 77,4 CFM und den statischen Druck auf bis zu 3,3 mmH2O erhöhen. Neben ihrer Leistung sind die neuen 120-mm-Lüfter aber auch im Hinblick auf einen leisen Betrieb konzipiert worden. Sie erzeugen laut Hersteller höchstens 29 dB(A).

Die aufwendige Optik will hingegen besonders in Panoramagehäusen zur Geltung kommen. Vielfach erlaubt ein installierter Lüfter nur eine Seitenansicht und einen Blick auf die Rückseite. Das bedeutet, dass Elemente wie strukturelle Stützen, Kabel und sichtbare Teile des Motors im Prinzip im Vordergrund stehen und nicht die RGB-LED-Beleuchtung und andere Dekorationen, die nach vorne gerichtet sind.

Aufgrund des neuen Designs der TUF Gaming TR120 ARGB und der 8+8 doppellagigen LED-Anordnung soll in diesem Fall das Licht gleichmäßig durch jeden Lüfterflügel und den Rahmen mit seinen durchsichtigen Platten verteilt werden. Je nachdem, wie der Benutzer diese mit den benachbarten Lüftern anordnet, verbinden sich die unterschiedlichen Muster auf jeder Seite und bieten so eine Möglichkeit, den PC zu personalisieren.

Die TUF Gaming TR120 ARGB erscheinen sowohl in der Standard- als auch in der Reverse Airflow-Ausführung. So bekommen die Nutzer zusätzlich beim Blick in ihr Gehäuse stets die Vorderseite des Lüfters zu sehen – egal, ob dieser kühle Luft ansaugt oder warme Luft nach draußen leitet. Die Reverse Airflow-Ausführung des Lüfters bietet laut ASUS einen Airflow von 76,3 CFM und einen statischen Druck von 2,75 mmH2O.

Die TUF-Gaming-TR120-ARGB-Lüfter sind ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar: