Bereits seit einiger Zeit befinden sich weiße Lüfter auf der Roadmap bei Noctua, allerdings wurde diesem Projekt immer wieder eine niedrige Priorität zugewiesen, was auch dazu führte, dass die weißen Lüfter immer wieder nach hinten verschoben wurden. Zuletzt geschah dies im Frühjahr 2023. Ab Mai 2023 standen die weißen Lüfter dann für 2024 auf der Roadmap.

Auf der aktuellen Roadmap für 2024, welche zuletzt im Dezember 2023 aktualisiert wurde, sind die weißen Lüfter nun gar nicht mehr zu finden.

Auf Nachfrage per X sagte Noctua nun:

Wir haben uns entschlossen, unseren Fokus und unsere Ressourcen auf technische Entwicklungsprojekte wie den 14-cm-Lüfter der nächsten Generation zu richten, daher wurden die Entwicklung der weißen Lüfter auf Eis gelegt und von unserer Roadmap gestrichen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob das Projekt in Zukunft wieder aufgenommen wird oder nicht. - so Noctua auf X

Die Entwicklung der weißen Lüfter ist demnach eingestellt worden. Ob sie noch einmal aufgenommen wird oder nicht, steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest.

Zur Computex 2019, also vor fast fünf Jahren, präsentierte Noctua die weißen Varianten des NF-A15, NF-A14 und NF-F12 erstmals selbst. Diese sollten in der ersten Jahreshälfte 2020 auf den Markt kommen. Bisher sind diese Modelle neben den Standardvariante aber allenfalls als chromax.black erschienen. Damit reihen sich die chromax.white in eine lange Reihe an Lüftern, Kühlern und weiteren Projekten ein, die bei Noctua teils jahrelange Verzögerungen erfahren haben.