Sharkoon hat mit dem Rebel F50 PWM einen neuen Lüfter seinem Sortiment hinzugefügt. Mit bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute und einem Volumenstrom von angegebenen 132 Kubikmetern pro Stunde soll der Rebel F50 PWM auf die Kühlung leistungsfähiger Hardware ausgelegt worden sein. Um die Geräuschentwicklung minimieren zu können, besitzt der Rebel F50 PWM gummierte Auflagepunkten, die eine von den Vibrationen des Gehäuses entkoppelte Montage erlauben und eine erhöhte Laufruhe zur Folge haben können.

Dadurch und wegen seinem hydrodynamischen Gleitlagers soll der Lüfter bei Höchstleistungen nie die Grenze von moderaten 35 dB(A) überschreiten können. Über die Mainboard-Software kann der Rebel F50 PWM zudem in einem Drehzahlbereich von 600 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute eingestellt werden. Nach Herstellerangaben verfügt der 120-mm-Lüfter dabei über eine Laufzeit von mindestens 50.000 Stunden.

Optisch abrunden lassen sich die Lüfter durch die individuell einstellbare Beleuchtung von zwölf adressierbaren RGB-LEDs. Der Rebel F50 PWM ist zu diesem Zweck neben dem 4-poligen-PWM-Anschluss noch mit einem 4-poligen-LED-Anschluss mit Pinbelegung 5V-D-coded-G ausgestattet. Er kann zudem mit weiteren Lüftern bequem in Reihe geschaltet werden, um so möglichst wenig Anschlüsse auf dem Mainboard zu belegen.

Dabei soll der Lüfter laut Hersteller zudem eine hohe Kompatibilität aufwiesen. Er soll sich ohne Schwierigkeiten in Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion und ASRock Polychrome und weitere Beleuchtungsplattformen integrieren lassen. Um die Integration sowohl in dunkle als auch in helle PC-Systeme zu unterstützen, wird der Rebel F50 PWM sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante verfügbar sein.

Der Rebel F50 PWM ist ab sofort in beiden Farben zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 12,99 Euro erhältlich.