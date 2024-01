Werbung

ARCTIC stellt eine neue Version des P12 Max Lüfters vor. Passend zur aktuellen Jahreszeit kommt diese in strahlendem Weiß.

Als Besonderheit ist die weiße Version des P12 Max mit ARCTICs hydrodynamischen Gleitlager ausgestattet. Dies soll einen nahezu geräuschlosen Betrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten gewährleisten. Obwohl diese Lager zur Abnutzung neigen gibt ARCTIC 6 Jahre Garantie. Im Vergleich zum P12 PWM erweitert der P12 Max die regelbare Geschwindigkeit auf einen Bereich von 200 rpm bis zu 3.300 rpm.

Der P12 Max liefert laut ARCTIC einen fokussierten Luftstrom und hohen statischen Druck. Er soll für eine Nutzung an Radiatoren, Kühlkörpern sowie an Lochblenden und Mesh optimiert worden sein. Die Geschwindigkeit des Lüfters kann via PWM bis zum Stillstand gedrosselt werden. Dies erlaubt einen lautlosen Betrieb im IDLE. Der P12 Max ermöglicht damit eine dynamische Anpassung der Geschwindigkeit, sodass der Airflow für jedes Gehäuse passend reguliert werden kann.

Der P12 Max setzt auf ein geschlossenes Lüfterrad-Design. Der Motor des P12 Max soll dank Sinus-Magnetisierung nur 5 % der Kommutationsschwingungen eines herkömmlichen Gleichstrommotors erzeugen. Die an den Ecken angebrachten Gummiauflageflächen dämpfen die durch die höheren Umdrehungen entstehenden Restvibrationen zusätzlich.

Wer sich den Lüfter bestellen möchte, kann dies ab sofort über die offizielle Webseite. Dort ist er zu einem Preis von 14,49 Euro erhältlich.