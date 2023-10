Werbung

Alphacool hat mit dem Apex Stealth Metall und dem Apex Stealth Metall Power einen neuen Lüfter präsentiert, der neben seiner Leistungsfähigkeit besonders durch seinen leisen Betrieb überzeugen soll. Mit einer zum Patent angemeldeten Entkopplungstechnologie, dem Metallrahmen und einem speziellen Rotor soll sich der Lüfter unter den leisesten am Markt positionieren.

Außergewöhnlich macht den Apex Stealth Metall der Umstand, dass die Lüfterblätter, der Motor und dessen Aufhängung vollständig vom Metallrahmen entkoppelt sind. Zwischen dem Metallrahmen und dem Lüfter soll außerdem ein spezielles Dämpfungssystem untergebracht worden sein, welches die anfallenden Vibrationen abfangen will.

Durch einen vergleichsweise hohen Luftdurchsatz (76,81 CFM / 116,89 CFM) und statischem Druck (3,88 mmH2O / 6,22 mmH2O) will der Lüfter sich hervorragend für die Montage auf Radiatoren eigenen. Ebenfalls als Gehäuselüfter soll er aufgrund seines Airflows eine gute Figur machen. Der Stealth Metall Lüfter lässt sich über den 4-Pin-PWM-Anschluss zwischen 400 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute, die Power Lüfter Variante sogar bis zu 3.000 RPM, ansteuern. Mehrere Lüfter sollen sich zusammen mittels Daisy Chain in Reihe verbinden lassen. Das Design des Rahmens will zudem ein geschicktes Verstecken des Kabels in den Ecken ermöglichen. Der 6-Pol-Motor in Kombination mit dem HDB-Lager (Hydro Dynamic Bearing) möchte für eine besondere Laufruhe sorgen und eine hohe Langlebigkeit garantieren.

Der Alphacool-Apex-Stealth-Metall-Lüfter ist in den Farbvarianten Mattschwarz, Chrome, Weiß und Gold mit jeweils 2.000 RPM oder als Power-Lüfter mit 3.000 RPM im Alphacool-Shop ab dem 8.10.2023 vorbestellbar. Der Preis ist für alle Farbvarianten sowie für den normalen Apex-Stealth-Metall-Lüfter als auch für die Power-Version, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,98 Euro, identisch.