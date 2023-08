Werbung

Arctics P8 Max soll ein besonders flexibler 80-mm-Lüfter sein. Er deckt einen enorm breiten Drehzahlbereich von 500 bis 5.000 U/min ab (plus Lüfterstopp) ab. Wir werfen einen Blick auf den Lüfterzwerg und berichten dabei auch über unsere Höreindrücke.

Während das 80-mm-Format vor vielen Jahren Standard bei Gehäuselüftern war, fristet es aktuell ein Nischendasein. Typische Gehäuselüfter sind aktuell mindestens 120-mm-Lüfter. Und auch an Luftkühlern und Radiatoren werden üblicherweise mindestens 120-mm-Lüfter verbaut. Kleinere Lüfter werden nur noch selten eingesetzt, beispielsweise in Small-Form-Factor-Systemen oder Servern. Dementsprechend ist die Auswahl an 80-mm-Lüftern überschaubarer.

Ein neues Modell wird jetzt von Arctic auf den Markt gebracht. Der P8 Max verspricht einen extrem breiten Drehzahlbereich, der sich von 500 bis 5.000 U/min erstreckt. Hinzu kommt eine Lüfterstopp-Funktion, die unterhalb von 5-%-PWM-Regelwert greift.

Dazu ist der kleine, unbeleuchtete PWM-Lüfter preislich attraktiv. Im Handel wird er schon für rund 9 Euro angeboten. Arctic hat uns zum Launch zwei P8 Max geschickt. Unser Lüftertestaufbau ist allerdings nur auf 120- und 140-mm-Modelle ausgelegt. Wir werden den P8 Max deshalb nicht in gewohntem Umfang testen können. Der flexible 80-mm-Lüfter ist jedoch allemal spannend genug, um ihn ausführlicher vorzustellen. Dabei wollen wir auch die Frage klären, wie laut er bei seiner Maximaldrehzahl von 5.000 U/min werden kann.

Arctic liefert den P8 Max in einer kompakten Pappverpackung aus. Die Lasche ließ sich bei unseren Samples auffällig schwer herausziehen - wir haben tatsächlich mit einem Werkzeug nachhelfen müssen. In der Verpackung befinden sich nur der Lüfter und ein Tütchen mit vier Lüfterschrauben. Eine Anleitung stellt Arctic ausschließlich online bereit. Die meisten Nutzer dürften für die Lüftermontage aber ohnehin keine Anleitung benötigen.

Bevor wir den eigentlichen Lüfter vorstellen, fassen wir seine Eckdaten tabellarisch zusammmen:

Produktbezeichnung Arctic P8 Max Lüfterdrehzahl 500 - 5.000 U/min, (Lüfterstopp unter 5 % PWM) Luftstrom laut Hersteller 67,96 m³/h statischer Druck 5,3 mmH2O Geräuschpegel laut Hersteller 0,6 Sone PWM-Unterstützung ja Beleuchtung nein Maße 80 x 80 x 25 mm Lager Doppelkugellager Preis (UVP) rund 9 Euro

Der Lüfter im Detail

Der P8 Max könnte optisch kaum unscheinbarer sein. Einzig der Logo-Aufkleber auf der Lüfternabe ist etwas auffälliger. Ansonsten zeigt sich der Arctic-Lüfter unbeleuchtet und in Schwarz. Arctic selbst geht unter anderem von einem Einsatz in Servern aus. Gerade hierfür spielt die Optik kaum eine Rolle. Der Rotor soll mit seinen fünf Rotorblättern einen hohen statischen Druck aufbauen können und für einen fokussierten Luftstrom sorgen. Damit ist der P8 Max laut Arctic gerade für Systeme mit hoher Komponentendichte oder für den Einsatz an Kühlern, Radiatoren und Staubfiltern geeignet.

In jedem Fall sorgt ein Drehzahlbereich von 500 bis 5.000 U/min für hohe Flexibilität. Am Testsystem konnten wir den Lüfter zwischen etwa 480 und 5.020 U/min regeln - die Herstellerangaben sind also relativ genau. Beim Lüfterstopp gilt das nicht ganz - während er offiziell unter 5 % PWM-Regelwert greifen soll, lag die Schwelle beim Testsample etwa bei 11 %.

Arctic verbaut ein doppeltes Kugellager des japanischen Herstellers NMB und verspricht sich davon eine besonders lange Lebensdauer. Diesen Anspruch untermauert auch die sechsjährige Herstellergarantie. Arctic selbst räumt allerdings ein, dass Kugellager zu einem lauteren Lagergeräusch als Gleitlager neigen und empfiehlt Nutzern, die einen besonders leisen Lüfter suchen, Gleitlagermodelle wie den hauseigenen P8 PWM PST.

Der P8 Max misst in Länge und Breite nur jeweils 80 mm und ist damit um einiges kompakter als ein 120-mm-Lüfter. Die Bauhöhe entspricht hingegen dem üblichen Standardmaß von 25 mm. Anders als der P12 Max im Bild muss der P8 Max ohne entkoppelnden Gummielementen auskommen.

Der Lüfter wird mit einem etwa 40 cm langen Kabel mit PWM-Stecker angeschlossen.

Höreindruck und Einschätzung

Unser Lüftertestaufbau ist wie gesagt nicht für 80-mm-Modelle ausgelegt. Zumindest einen subjektiven Höreindruck wollen wir dennoch bieten. Mit einem Schallpegel von etwa 50 dB(A) (aus 20 cm Abstand gemessen) kann der P8 Max bei 5.000 U/min laut und aufdringlich werden. Immerhin wird er als relativ kleiner Lüfter nicht ganz so extrem laut, wie man es rein mit Blick auf die sehr hohe Drehzahl erwarten könnte. Bei Minimaldrehzahl wird der P8 Max angenehm leise und ist bei einem praxisrelevanten Abstand kaum wahrnehmbar. Aus der Nähe sind allerdings wie von Arctic selbst auch angegeben durchaus Lagergeräusche wahrnehmbar. Wirklich stören dürften sich daran aber maximal richtige Silententhusiasten.

Schon der P12 Max konnte im Test zeigen, dass ein extrem breiter Drehzahlbereich seine Vorteile haben wird. Zwar wird man den oberen Drehzahlbereich im Alltagsbetrieb kaum ausreizen wollen, hat im Fall der Fälle aber doch die Möglichkeit dazu. Beim P8 Max könnte der Betrieb mit hoher Drehzahl sogar eher relevant werden. Denn gerade beim denkbaren Einsatz in einem Server wird eine geringe Lautstärke oft nur von untergeordneter Relevanz sein. Die leichten Lagergeräusche des Doppelkugellagers, die bei geringer Drehzahl in leiser Umgebung wahrnehmbar sein können, spielen da erst recht keine Rolle.

80-mm-Lüfter haben tendenziell eine höhere Maximaldrehzahl als 120- oder 140-mm-Lüfter. Typisch sind bei günstigen Modellen aber eher Werte um die 2.000 U/min. Extrem hochdrehende Server-Modelle wie Alphacool ES 80mm mit bis zu 6.000 U/min kosten hingegen gerne deutlich mehr - der Alphacool-Lüfter so über 24 Euro. Gerade für preisbewusste Käufer, die auf der Suche nach einem 80-mm-Lüfter mit sehr breitem Drehzahlbereich sind, erscheint der P8 Max also als eine attraktive Produktneuheit.