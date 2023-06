Werbung

Noctua hat mit dem NM-DD1 ein neues Direct-Die-Kit, welches in Zusammenarbeit mit dem Overclocker und Direct Die Cooling Experten Roman Hartung entwickelt wurde, vorgestellt. Mit dem neuen Abstandshalter-Set wird die Verwendung eines großen Arsenals an Noctua CPU-Kühlern auf "geköpften" (englisch Delidding) AMD AM5 Prozessoren möglich. Die Entfernung des installierten Heatspreaders und die Montage des Kühlkörpers direkt auf dem Chip verschafft eine wesentlich effizientere Wärmeübertragung und kann die CPU-Temperatur teils deutlich absenken. Erste Details dazu gab es bereits auf der Computex.

Unter der Verwendung von Flüssigmetall-Wärmeleitmittel ist es in Verbindung mit einer Direct-Die-Kühlung möglich die CPU-Temperatur um bis zu 10-15°C zu senken. Dieser größere thermische Spielraum kann entweder genutzt werden, um die Lüfterdrehzahl und damit den Geräuschpegel drastisch zu reduzieren, oder, wenn die CPU es zulässt, um höhere Turbo-Boost-Frequenzen zu erreichen.

Für eine weitere Leistungssteigerung soll sich das NM-DD1 auch mit Noctuas neuen Offset-Montagebrücken (NM-AMB12, NM-AMB13, NM-AMB14 & NM-AMB15) kombiniert lassen, die nicht nur bei regulären AM5 CPUs niedrigere Temperaturen ermöglichen können, sondern so auch bei geköpften Prozessoren nochmals eine Temperatur-Verbesserung erzielen wollen, da der Druck auf die CCDs so nochmals stärker konzentriert wird. Laut Noctua soll sich durch die Verwendung der Offset-Montageoption mit der Direct-Die-Kühlung in der Regel ein zusätzlicher Gewinn von bis zu 2°C erzielen lassen.

Das NM-DD1 kann ausschließlich über Noctuas Website gegen einen Unkostenbeitrag von EUR 4,90 bestellt werden. Alternativ können Kunden die im NM-DD1-Set enthaltenen Abstandshalter mit Hilfe der auf Printables.com zur Verfügung gestellten STL-Dateien selbst im 3D-Drucker ausdrucken.

Alle anderen Teile, die für das Delidding und die Direct-Die-Kühlung benötigt werden (Delidding-Tool, Direct-Die-Rahmen zum Schutz der CPU, Flüssigmetall-Wärmeleitmittel) müssen aber separat erworben werden.