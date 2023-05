Werbung

Die Verkabelung ist beim PC-Eigenbau oft einer der Schritte, die besonders viel Zeit benötigen. Corsair will nun mit dem neuen iCUE LINK-Ökosystem für Abhilfe sorgen.

Eine Ein-Kabel-Technologie soll die Zeit für den Aufbau und die Einrichtung eines PCs deutlich reduzieren. Corsair gibt optimistisch eine Zeitersparnis von bis zu 50 % an. Gleichzeitig soll iCUE LINK aber auch für mehr Ordnung sorgen und PWM- und RGB-Splitter überflüssig machen.

Dafür wird in jede iCUE LINK-Komponente ein Mikrocontroller integriert, der die Kommunikation mit dem System-Hub ermöglicht. Corsair will unterschiedliche iCUE LINK-Produkte anbieten. Dazu zählen Lüfter, AiO-Kühlungen und Komponenten für Eigenbau-Wasserkühlungen. Alle iCUE LINK-Geräte lassen sich in einer Kette mit dem System-Hub verbinden. Dabei wird jede Verbindung mit nur einem Kabel hergestellt. Ein System-Hub unterstützt maximal 14 Produkte.

Als erste Lüfter nach dem neuen Standard wurden die Modelle QX120 RGB und QX140 RGB entwickelt. Beides sind laut Corsair die ersten vollständig digital gesteuerten Lüfter. Sie bieten ein Magnetischwebelager, einen digitalen Temperatursensor und eine intensive Beleuchtung mit Vierfach-RGB-Lichtschleifen. Mehrere dieser Lüfter können direkt kabellos miteinander verbunden werden. Corsair hat sowohl diese Lüfter als auch das iCUE LINK-System insgesamt zum Patent angemeldet. Die ersten iCUE LINK-Produkte sollen im Juni verfügbar werden. Aus der Hydro X Series soll es dann ab dem dritten Quartal CPU-Kühler, GPU-Kühler und Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombis mit iCUE LINK geben. Corsair verspricht, das Ökosystem Schritt für Schritt weiter auszubauen.

Ein solches Ökosystem ist natürlich nicht nur für Nutzer, sondern auch für Corsair interessant. Denn wenn sich das iCUE LINK-Ökosystem für den einzelnen Kunden bewährt, wird es für eine hohe Kundenbindung sorgen. Zudem könnten die iCUE LINK-Produkte etwas teurer als vergleichbare Produkte angeboten werden. Zu den Preisen macht Corsair allerdings noch keine Angaben.