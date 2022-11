Werbung

Arctic hat mit der MX-6 heute ganz offiziell den Verkaufsstart einer neuen Wärmeleitpaste angekündigt. Auffällig dabei ist, dass man den direkten Vorgänger MX-5 ausklammert und sich stattdessen mehr auf die MX-4 bezieht.

Das hat einen naheliegenden Grund: Bei der MX-5 gab Auffälligkeiten bei der Konsistenz und Haltbarkeit. Diese Wärmeleitpaste wurde letztlich vom Markt genommen. Gleichzeitig wurde klar, dass es zeitnah eine MX-6 geben wird. Diese neue Wärmeleitpaste basiert nun laut Arctic nicht auf der MX-5, sondern auf deren Vorgänger MX-4. Arctic hat die Zusammensetzung der MX-5 aber verbessert. Dadurch soll der Wärmeleitwiderstand geringer sein und eine höher Leistung erzielt werden können.



Auch MX-6 ist nicht elektrisch leitend und nicht kapazitiv. Kurzschlüsse und Entladungen im Zusammenhang mit der Wärmeleitpaste sollen so ausgeschlossen sein. Die Viskosität von MX-6 sorgt laut Arctic dafür, dass das Auftragen besonders einfach ist. Auch für Direct-Die-Anwendungen z.B. auf GPUs oder den Prozessoren von Konsolen wäre sie damit gut geeignet.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Arctic bietet die MX-6 in verschiedenen wiederverschließbaren Verpackungsgrößen an - und zwar mit 2, 4 und 8 g und in einer 4-g-Variante mit den hauseigenen Reinigungstüchern MX Cleaner. Die UVPs liegen zwischen 11,99 Euro und 17,99 Euro. Im Handel fallen die Preise schon jetzt niedriger aus. Die 2-g-Variante gibt es so ab 6,99 Euro.