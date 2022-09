Arctic MX-5 erreicht End-of-Life: MX-6 kündigt sich an

Bereits Anfang des Jahres wurde bekannt, dass einige Chargen der Wärmeleitpaste MX-5 aus dem Hause Arctic fehlerhaft sind. Erkenntnisse aus permanenten Tests zur Qualitätssicherung zeigten, dass bei einzelnen Chargen der MX-5-Wärmeleitpaste Auffälligkeiten bei der Konsistenz und Haltbarkeit festgestellt wurden. Betroffene Pasten besitzen eine größere Absetzung des enthaltenen Öls sowie ein daraus resultierendes vorzeitiges Aushärten. Dies kann zu einer Beeinträchtigung und einer erschwerten Anwendung führen. Artic ist es jedoch gelungen, die betroffenen Chargen zu identifizieren und aus dem Handel zurückzurufen.

Wie sich jetzt der offiziellen Produktseite der MX-5 entnehmen lässt, hat die Paste ihr End-of-Life erreicht. Im Arctic-Webshop lässt sich die Wärmeleitpaste nicht mehr bestellen. Auch wenn vereinzelte Händler die MX-5 derzeit noch anbieten, dürfte es sich hierbei um Restbestände handeln.

Beim Onlineversandriesen Amazon kann allerdings schon die MX-6 (4 g) bestellt werden. Der Verkaufspreis liegt hier bei knapp 29 Euro. Für eine 4-g-Tube der MX-5 werden derzeit lediglich rund 11 Euro verlangt. Zudem ist die neue Arctic-Wärmeleitpaste derzeit bei Amazon nicht lieferbar, kann jedoch vorbestellt werden. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht. Somit wäre es möglich, dass die Preise noch etwas sinken werden. Der Vorgänger war im vergangenen Jahr fast durchgehend für 5 Euro erhältlich. Außerdem ist unklar, in welchen Füllmengen die MX-6 angeboten wird. In der Vergangenheit konnte die MX-5 entweder in einer 2-g- oder 4-g- beziehungsweise 8-g- sowie 20-g- und 50-g-Tube erworben werden.

Ob das EOL der MX-5 im Zusammenhang mit den fehlerhaften Chargen steht, ist momentan nicht bekannt. Möglich wäre, dass Arctic die Produktion bei der MX-6 vereinfachen konnte und so die verantwortliche Fehlerquelle, die bei der MX-5 für die bemängelten Chargen verantwortlich war, mit der neuen Produktgeneration ausschließen kann.