Werbung

Erst vor wenigen Tagen angekündigt, schon bei uns im Lesertest: Der Metal DT24 Premium von Montech. Wir suchen ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die dem neuen CPU-Kühler einmal kräftig auf den Zahn fühlen, einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen und als Dank für die Mühen am Ende auch behalten wollen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Montech drei Exemplare des Metal DT24 Premium. Dabei handelt es sich um einen leistungsfähigen Dual-Tower-Kühler, welcher speziell für die neuste Prozessor-Generation von AMD und Intel konzipiert wurde und somit die neusten Sockel AM5 oder LGA1700 unterstützt. Aber auch die älteren AM4- und LGA115X- sowie LGA1200-Sockel können mit dem Premium-Kühler bedacht werden.

Der wuchtige Kühler stellt zwei Kühltürme mit zwei 120-mm-Lüftern bereit, insgesamt stehen 86 Kühlfinnen aus Aluminium und sechs dicke 6-mm-Heatpipes aus Kupfer zur Verfügung. Die beiden Lüfter lassen sich über PWM regeln und versprechen so einen guten Luftdurchsatz bei gleichzeitig niedriger Geräuschkulisse. Hierfür sind im Lieferumfang spezielle Low-Noise-Adapter enthalten. Ob das tatsächlich zutrifft, gilt es für die späteren Tester herauszufinden.

Ausgelegt ist der Metal-DT24-Premium-Kühler jedenfalls für eine TDP von bis zu 270 W, womit selbst die absoluten Spitzenmodelle unter den Prozessoren gekühlt werden können. Hierfür bedarf es jedoch recht viel an Platz, denn der Montech Metal DR24 Premium hat eine Länge und Breite von 132,5 x 119 mm und kommt auf eine Bauhöhe von 161,5 mm. Das Gewicht wird mit 1.230 g angegeben. Eine aRGB-Beleuchtung in der Aluminiumabdeckung darf natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Rund 70 Euro werden für den Montech DT24 Premium derzeit aufgerufen. Drei unserer Leser dürfen den CPU-Kühler nun im Rahmen eines Lesertests in Verbindung mit ihrer Hardware kostenlos testen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 20. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Montech!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. November 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. November 2022

Testzeitraum bis 25. Dezember 2022

Kleingedrucktes: