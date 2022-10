Werbung

Montech will mit dem Metal 120 PWM einen unscheinbaren, aber robusten 120-mm-Lüfter zu einem attraktiven Preis anbieten.

Ganz unbekannt ist der Lüfter schon nicht mehr: Er wird in doppelter Bestückung bei den Montech-Kühlern Metal DT24 Base und Metal DT24 Premium eingesetzt. Doch jetzt will man den Metal 120 PWM auch separat zum Kauf anbieten. Der 120-mm-Lüfter zeigt sich großteils in Schwarz und ohne Beleuchtung. Die Maße entsprechen mit 120 x 120 x 25 mm den Standard-Maßen für 120-mm-Lüfter. An den Ecken sitzen entkoppelnde Gummiflächen.

Montech nutzt einen 6-poligen Motor und eine verstärkte Metalllagernabe, die für Stabilität und Haltbarkeit sorgen soll. Das Lager selbst ist ein Hydro-Dynamisches-Lager (HDB). Montech gibt eine Lebensdauer von 400.000 Stunden an. Die flügelförmigen Rotorblätter sollen Volumenstrom und statischen Druck optimieren. Bei den maximal möglichen 1.950 U/min werden laut Montech 69 CFM (117 m³/h) und 2,82 mm H2O erreicht. Die Minimaldrehzahl wird mit etwas hohen 800 U/min angegeben. Das PWM-Kabel des Metal 120 PWM ist 55 cm lang und unterstützt Daisy-Chain. Es können also mehrere Lüfter mit einem freien PWM-Anschluss des Mainboards verbunden werden.

Montech hat bisher nur den US-Preis des Metal 120 PWM kommuniziert: Er liegt bei günstigen 9,90 Dollar.