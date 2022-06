Alphacool stellt die weißen Rise-Aurora-Lüfter in 120 mm und 140 mm vor

Laut eigenen Angaben erweitert der Hersteller Alphacool aufgrund hoher Kundennachfrage seine Special-White-Edition und bietet die Rise-Aurora-Lüfter ab sofort auch in der Farbe Weiß an. Die Lüfter eignen sich unter anderem in Kombination mit den weißen NexXxos-Radiatoren und den Anschlüssen der Eiszapfen White-Edition. Eine passende ARGB-Beleuchtung ist ebenfalls mit an Bord.

Wie auch das Modell in Schwarz wird der Lüfter in einer Größe von 120 mm sowie 140 mm angeboten. Der Luftdurchsatz beläuft sich bei der 120-mm-Variante auf 154,1 m³/h. Die 140-mm-Version kommt auf 154,1 m³/h. Beim statischen Druck erreicht der 120-mm-Lüfter 3,17 mm/H₂O und der 140 mm große Fan 2,20 mm/H₂O. Aufgrund der Spezifikationen eignet sich der Lüfter laut Herstellerangaben für die Montage auf Radiatoren sowie für die Belüftung eines Gehäuses. Der via PWM steuerbare Regelbereich beträgt laut Datenblatt 0 bis 2.500 rpm (120 mm) beziehungsweise 0 bis 2.000 rpm (140 mm).

Die unverbindliche Preisempfehlung der weißen Alphacool-Lüfter ist mit rund 19 Euro beziehungsweise 22 Euro angegeben.

Technische Spezifikationen:

L x B x H: 120 x 120 x 25mm 140 x 140 x 25mm Drehzahl: 0 - 2.500 rpm (+/-10%) 0 - 2.000 rpm (+/-10%) Lüfterlager: Sleeve Bearing Sleeve Bearing Anschluss: 4-Pin PWM 4-Pin PWM Spannung: 12V DC 12V DC Max. Stromaufnahme: 8,64 Watt (max) 6,60 Watt (max) Nennstrom: 0,65A (0.72A max) 0,50A (0.55A max) Statischer Druck: 3,17 mm/H2O 2,20 mm/H2O Luftdurchsatz: 118,9 m³/h 154,1 m³/h Lautstärke: max. 31,5 dB(A) max. 38,4 dB(A) MTBF: 30,000h 30,000h Tachosignal: Ja Ja Auto-Restart: Ja Ja LED Typ: 5V aRGB 5V aRGB Anschluss: 3-Pin JST 3-Pin JST Max. Stromaufnahme: 3,5 W 3,5 W LED Anzahl: Rahmen: 12 / Nabe: 8 Rahmen: 16 / Nabe: 8 UVP: 18,99 Euro 21,99 Euro